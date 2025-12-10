新歌MV藏童年遭霸凌 小銘超猛〈GET IT UP〉MV拍到濺血

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】嘻哈唱跳新勢力小銘 LIL MING以全新單曲〈GET IT UP〉回歸！這次製作陣容堪稱「新人天花板」：由 金馬入圍Eddie Tsai、孟子第七十三代孫女孟慶而共同操刀，加上《原子少年》滿分編舞師 蔡宜軒 TYXUAN 親自出手，為他量身打造「台版 K-POP」的視覺饗宴與舞蹈能量。

全新單曲全平台上架，MV更在網路盛傳鬧鬼的八里知名廢墟開拍。拍攝當天原以為只是氣氛陰森，沒想到當天狀況連連，首先劇組進場不到2小時就遭遇暴雨突然傾盆而下、傍晚攝影師指導跑位時滑倒，頭部撞地當場濺血等意外，也讓隨行工作人員驚呼：「那角度像有人伸腳絆他！」，加上地面布滿碎玻璃、灰塵瀰漫，暴雨突如其來地侵襲也讓場地全面失守。在這樣惡劣的環境下小銘仍堅持拍攝，一連換了五套服裝，讓粉絲們大飽眼福，躍升新一代穿搭潮流指標。

▲嘻哈唱跳新勢力小銘 LIL MING 12/9 以全新單曲〈GET IT UP〉強勢回歸。（艾芮可公關提供）

孟慶而唱而優則導，MV現場親授神級演技給小銘，甚至一個鏡位NG超過20次，直到取到需要的畫面質感才滿意點頭。小銘當天更是凌晨四點就起床妝髮，一路拍到天黑 18 小時不喊停，就為了呈現最好的作品給支持的歌迷們，也讓TYXUAN大讚：「他是少數越拍越強、越累反而能量越高的新人。」。

MV的開場畫面「被霸凌的少年」並非劇情，而是小銘的真實人生。他學生時期慘遭排擠，也在選秀節目與舞台上經歷質疑與挫折，但他把所有經歷都寫進歌裡。小銘說：「那些痛我都走過，所以更想證明－跌倒，也能站回來。」。

▲MV中小銘飾演被霸凌的少年來自他真實發生的人生故事。（艾芮可公關提供）

這次的拍攝組合也被網友封為「新人頂配」，除了陣容豪華外，TYXUAN 為小銘打造出極具張力的台版 K-POP 動作 MV，讓他的舞台能量全速釋放。導演孟慶而直說：「他是越拍越炸的那種藝人，像是開了無限火力。」，大方誇讚這位剛滿19歲就魅力四射的嘻哈新勢力。

最後，小銘也向粉絲喊話：「如果你曾被看輕、被撞倒…跟我一起把自己 GET IT UP！」。