新民生戲院一月底熄燈 時代變了「戲院經營比以前艱難得多」
位在台北市松山區的新民生戲院今（5）日宣布將於1月31日結束營業，官方在臉書粉絲專頁表示：「這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別，我們知道，時代變了。」
對於現代觀眾觀影習慣改變，看電影的平台和選擇也變得更多，戲院經營比以前艱難得多，新民生戲院發文說道：「但你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經真的撐住了我們。所以這篇公告，不是結束，而是感謝。」希望在最後僅剩的時間裡，還能陪伴觀眾好好看電影直到結束營業，「也為這段走了很久的旅程，畫下一個溫柔的句點。」
新民生戲院前身為「民生戲院」，曾停業15年，2012年4月25整修後重新開幕為「新民生戲院」，讓老戲院在社區活了過來。該處不像大型影城以商場客流為主，新民生戲院更多被視為民生社區的文化角落，對在地居民來說，它是許多家庭、朋友、情侶的共同回憶，如今將畫上句點，許多在地居民和影迷紛紛留言表達不捨。
