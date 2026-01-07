新民生戲院將熄燈 電影看板、海報免費送 影迷搶搬

位於台北市民生社區的「新民生戲院」5日公告，將於本月底結束營業，業者昨（6日）再發文表示，即起免費贈送電影看板、海報，近日還會陸續釋出舊海報，民眾可前往戲院挑選，「只要拿得走都可以帶走」，消息曝光後，不少影迷紛紛到現場搬貨。

新民生戲院最早名為民生戲院，位在民生社區圓環地段，曾歇業長達15年，2012年由老員工陳清松接手經營，當時生意非常好，熱門電影上檔時總是大排長龍。

業者5日在臉書粉專發出歇業公告，隨著民眾觀影習慣的改變，平台變多、選擇也更多，戲院的經營變得比以前艱難許多，因此決定於1月31日正式結束營業。

業者昨再度於粉專發文表示，新民生戲院有免費的海報跟看板可以帶回家，在結束營業前，海報都可以拿，新冠疫情之後的電影多數都有，預計這幾天還會再釋出更多2020年前的舊海報，只要拿得走都可以帶走。

業者透露，電影看板預計發送至16日，之後就會請廠商回收，民眾如果有喜歡的可以盡快到戲院挑選。

貼文曝光引發討論，有網友表示，昨天看到一位男生經過民生國中，手上扛了兩個電影看板，「好佩服，也好感動」；其他網友也留言，「許願馴龍高手」、「想要鏈鋸人和捍衛任務的海報」、「改天要去挖寶」、「可以開始尋寶了」。

