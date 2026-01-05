生活中心／陳堯棋 陳聖翰 台北報導

又有電影院熄燈！位在台北市民生社區內的"新民生戲院"，在地經營超過30年，但今天（5日）業者無預警公告，將在1月底結束營業，讓不少在地人感到震驚！同時這也是雙北地區，一個月內倒的第二電影院。

平日下午，零星的消費者，來到台北市新民生戲院購票，但放映期間，實際進入影廳內，座位區一片空蕩蕩，在觀影人數長期入不敷出的情況下，業者再也撐不下去。民視記者陳堯棋：「在台北民生社區，在地經營超過30年的新民生戲院，今天中午業者無預警在臉書宣布，一月底即將結束營業，今天稍早之前，業者已經將大型的電影看板，以及海報搬出來，提供影迷免費自取。」

新民生戲院突宣布月底熄燈 雙北「一個月倒2家電影院」

台北新民生戲院無預警宣布一月底熄燈。（圖／民視新聞）

地上堆滿上百張電影海報，還有數十面大型看板，靠在牆壁，甚至還有即將上映的電影。業者5號中午無預警在臉書感性發文，寫下沒想到這一天來的時候，心裡還是這麼滿，新民生戲院，將在1/31正式結束營業。強調時代變了，觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。戲院經營，變得比以前艱難得多，最後向所有戲迷朋友深深一鞠躬。民眾：「不知道，我們不知道(要熄燈)，我們就是路過，很久很久沒有沒來，很少來這邊，很可惜，可是這邊很多年輕人來這邊看啊。」民眾：「有點可惜了啦，因為它畢竟在這邊很久了啊，你會，我的那個侏儸紀公園，是在這家看的那種感覺吧，我爸爸上個禮拜才來這邊看電影。」

雙北地區一個月內宣布兩間戲院熄燈。（圖／民視新聞）

聽到關門消息一臉震驚，因為連在地人也毫不知情。回顧近期電影院倒閉潮，同為社區電影院的台北梅花戲院，去年4月30號結束營業。新莊"新宏匯影城"，12月22號無預警停業，再加上新民生戲院宣布1月底熄燈，這已經是一個月內，雙北地區倒掉的第二家電影院。業者將同步辦理會員儲值金退費程序，不少網友喊話，"時代的眼淚"，"謝謝新民生戲院的陪伴"，"再見了，我的第二個青春"。隨著收視習慣改變，電影院經營，恐怕只會越來越艱困。

原文出處：新民生戲院突宣布月底熄燈 雙北「一個月倒2家電影院」

