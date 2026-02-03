新民眾黨團能成「綠白合」？ 陳培瑜點出：程序委員會關鍵一票

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨新任不分區立委即將宣誓就職，外界關注立法院未來是否出現「綠白合」空間。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（3）日受訪表示，新會期才剛開議，對未來仍抱持期待，關鍵在於程序委員會中民眾黨是否願意投下支持的一票，讓總預算與國防預算得以付委審查。

陳培瑜指出，在立院程序委員會中，民眾黨握有一席非常關鍵的票，只要在相關程序案中支持讓總預算與國防預算進入付委審查，就有可能出現「綠白和」的合作空間。她強調，綠白合作並非為了政治利益，而是為了讓人民關心的預算與議案能夠實質推進。

她表示，目前雖尚未正式召開會議，但期待未來在程序委員會中，民眾黨能夠支持總預算與國防預算付委。至於立委之間的私下聯繫、通電話等互動，都是正常情況，不應被過度解讀。

陳培瑜也提到，她的辦公室所在的9樓，未來將迎來兩位新的民眾黨立委，其中一位是李貞秀，另一位則將於稍後認識。她指出，新任立委在過去實習及跟隨黨內立委期間，已熟悉相關議事規則，只要願意在程序委員會中表態支持，未來在議案與預算審查上，都存在綠白合作的可能。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則表示，目前尚未與六位新任民眾黨立委有任何接觸，主要是彼此並不認識，過去也沒有合作經驗。不過，她透露，在上會期末於議場中，曾與民眾黨立委陳昭姿有過一些交流，對方也表達期待未來能有合作機會。

吳思瑤指出，對於六位新任民眾黨立委，她個人非常期待能夠進一步認識與交流，認為任何合作的可能性都不應預設立場。她也提到，黨團成員之間若有既有私交，未來延伸到議題上的合作，都是正向發展。

她強調，只要以民生為優先、符合國家利益，對於任何議案的合作，民進黨團都不設前提。國人期待看到的，不應只有「藍白合」，而是「綠、藍、白」在必要時都能合作，這才符合人民對立法院的期待。

