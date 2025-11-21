新民調出爐李四川仍打趴3人選 劉和然：民調一時、市政長久

網路媒體針對2026新北市長選舉進行民調調查，發現現階段若國民黨推出台北市副市長李四川，仍打趴其他3人選。對此新北市副市長劉和然回應，民調是一時的，但市政是長久的。（資料照，陳慰慈攝）

網路媒體針對2026新北市長選舉進行民調調查，發現現階段若國民黨推出台北市副市長李四川，一對一情況下李贏蘇10％，但蘇又贏新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌各6.6％與13.9％。劉和然對此回應，民調是一時的，但市政是長久的。

民調指出，新北市民對於四位參選人的欣賞程度，李四川有49.4％表示欣賞、劉和然則是有52.0％無明確意見表示，蘇巧慧則有42.6％不欣賞，黃國昌則是57.6％不欣賞。另外在1對1比的情況下，李四川贏蘇巧慧10％、蘇巧慧又贏劉和然6.6％、贏黃國昌13.9％。

若是藍綠白一起比，李四川有39.1％的支持度，贏過蘇巧慧的35.7％，黃國昌則有16.1％，另有9.1％搖擺選民；若藍白合，李四川與黃國昌相較李勝過黃40.6％，另有1.6％搖擺選民；劉和然與黃國昌相比的話，則是劉和然勝過黃國昌19.0％，另有21.4％搖擺選民。

劉和然對此回應，民調是一時的，市政是長久的。感謝市民朋友的支持與提醒，他會繼續把心力放在市政，持續勤走29 區，用「望聞問切」的方式深入基層，「看市民的需要、傾聽心聲、詢問專家、切入要害」，讓市民看到市府團隊把事情做好、讓新北更好。

