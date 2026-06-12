新民調賴瑞隆大贏18％ 柯志恩競辦諷：這算不算自產自銷

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新台灣國策智庫民調中心今（12日）公布高雄市長選情最新民調，結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆支持度46.2％，大幅領先國民黨對手柯志恩的28.4％，雙方差距多達17.8％。對此，柯志恩競選辦公室回應，由立場如此鮮明、早已表態支持特定候選人的新台灣國策智庫執行長陳致中來操刀發布民調，按照賴瑞隆的邏輯，這算不算也是一種自產自銷？

對於新台灣國策智庫公布的高雄市長最新民調。柯志恩競選辦公室表示，各種民意調查都會作為重要參考，感謝各界的指教。柯志恩團隊將持續秉持虛心檢視的態度，踏實爭取市民認同。然而，若民調淪為特定陣營「順風就深信不疑、逆風就全盤質疑」的雙標工具，社會大眾絕對有權提出檢驗。

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柯競辦指出，日前《TVBS》民調顯示柯志恩與賴瑞隆差距僅0.6％，綠營人士隨即群起猛攻、質疑該份民調的公正性。但陳致中早於今年5月就曾在個人臉書發文，公開表態陪同「未來市長」賴瑞隆出席活動。由立場如此鮮明、早已表態支持特定候選人的執行長來操刀發布民調，按照賴瑞隆的邏輯，這算不算也是一種「自產自銷」？

柯競辦表示，賴瑞隆在大罷免期間，曾公開向社會表示：「如果連TVBS的民調都不相信，你還能信誰？」結果，近期一看到對自己不利的數據，便立刻上演集體失憶，帶頭翻桌質疑民調的公信力，昨是今非的態度令人啼笑皆非。柯競辦在此要直白地請問賴瑞隆：「你現在到底還信不信TVBS的民調？」

柯競辦強調，民調是傾聽民意的工具，而非選票本身，更不該是政治操作的遮羞布。他們呼籲綠營，與其花費心思大玩「贏的民調就相信、輸的民調就抹黑」的雙重標準，試圖轉移社會輿論焦點，不如拿出政治人物應有的擔當，認真傾聽高雄市民最真實的心聲。

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