新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好
記者洪正達／高雄報導
民進黨高雄市長選戰初選競爭激烈，目前只有許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩誰出線對決國民黨柯志恩的問題，不過卻有網路民調搶先指出現階段賴瑞隆、邱議瑩民調差距非常小，對此，今早參加「彌陀斯虱目魚文化祭」的高雄市長陳其邁並未多加評論，也說民調「參考就好」，而且4名立委深耕高雄多年，都很優秀。
陳其邁指出，他們幾位都是君子之爭，差距也都非常小，而且差距小的原因是在立法院服務期間都很努力，而且許智傑也不錯，也不要把他當「塑膠」，而且這個民調有時候起起伏伏，但4人都很有風度，先得風度這點很重要。
陳其邁也表示，現在台灣的政治風氣也非常對立，那怎麼樣能夠展現君子之爭，這個是選民的期待，也應該要繼續下去，民調就是有高低，而且他們也都非常關心漁業，也都來到彌陀參加活動，多多在地方多經營，也要接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，而不是來走馬看花就走，立委們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會，大家都不錯，都可以參考看看。
限制住居8個月！林岱樺曝心聲「什麼都沒有像在逃亡」一心願請法官成全
林岱樺晚會「民調教學」外界議論！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都說話了
林佳龍公開力挺林岱樺！「486先生」這麼看：請以國家為重、莫忘初衷
林佳龍、溫朗東被傳「曉以大義」林岱樺嘆：經不起再一次的撕裂
高雄市長初選民調「賴邱之爭」？ 陳其邁替許智傑發聲了
有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩8日前往高雄彌陀港虱目魚文化節活動，對於敵手陣營民進黨高雄市長黨內初選民調傳出「賴邱之爭」，柯志恩表示「許智傑覺得不公平欸，岱樺委員造勢也很成功」，認為民調僅供參考；高雄市長陳其邁指出，民調差距小是因為大家在立院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對。」中時新聞網 ・ 15 小時前
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，媒體報導，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑選情呈現差距，民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但第一名的賴瑞隆與邱議瑩差...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
傅崐萁當萬年總召？國民黨團廢2年條款 鄭麗文：林德福新聞是子虛烏有
國民黨立法院黨團現任總召傅崐萁的任期將到明年1月底屆滿，日前傳出，國民黨新任主席鄭麗文有意要讓國民黨立委林德福接任，不過，國民黨立法院黨團今（7）日決議，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，也代表傅崐萁可以繼續挑戰連任。對此，鄭麗文強調，有關林德福的新聞是子虛烏有，她完全尊重黨團自主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026高雄綠營內戰白熱化！賴瑞隆、邱議瑩民調僅差1.7%
民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態角逐。根據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，4位綠委均贏過國民黨立委柯志恩，值得注意的是，賴瑞隆、邱議瑩的民調分居一二，且差距僅1.7個百分點。中天新聞網 ・ 1 天前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
台南市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新營區」公布教育政見，還推出大型氣墊遊具，要搶攻親子票。張開雙臂一溜而下，民進黨立委陳亭妃帶著孩子們穿梭，在氣墊跳床中探險，一早選在台南新營區推出大型氣墊遊樂場，順勢公布教育政見，立委(民)陳亭妃說：「讓我們的孩子，平安長大。」第一波形象影片，擴增友善公共空間，更強化育兒政策，要為家庭提供後盾，陳亭妃穿著印有，「台南第一女市長」的上衣，展現搶攻親子票決心，立委(民)陳亭妃說：「希望能夠陪著我們小朋友，讓他們有競爭力有國際觀，甚至是能夠贏在起跑點。」只不過民進黨立委林俊憲在同日下午直衝陳亭妃票倉，在安南區成立後援會，許多支持者熱情相挺，包含立委郭國文、林宜瑾，通通來站台，立委(民)林俊憲說：「我對安南區有整體的一個規劃的理想，我有整套的一個計畫，所以我覺得安南區會成為，未來台南市一個發展的重點。」內戰白熱化，畢竟台南市長初選，在10日就要登記，傳出除了陳亭妃以外的所有民進黨台南立委都會陪同林俊憲前往中央黨部領表登記，而國民黨立委謝龍介，先在臉書喊話選民，立委(國)謝龍介說：「林俊憲和陳亭妃你支持誰，唯一支持謝龍介，這樣就好了，我還在那邊跟你們，我挺你，我挺她。」謝龍介也預告，接下來將會和各選區國民黨議員合體，掛上競選看板增加曝光，不過前立委陳以信，自比鯰魚為台南選情增添變數，前立委陳以信說：「其實台南這一缸水，已經太久沒有人來攪一攪，讓台南游起來，我當這條鯰魚又何妨呢。」國民黨雙雄相爭民進黨憲妃大戰，劍拔弩張。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
2026高雄市長「賭盤」民調曝光！陳其邁：不要把許智傑當塑膠
綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態參選2026高雄市長，民進黨黨內初選白熱化，近日一份地下賭盤「開盤參考」民調曝光，外界解讀未來可能是「賴邱之爭」。對此，高雄市長陳其邁表示，許智傑也不錯，「不要把他當塑膠」。中天新聞網 ・ 10 小時前
柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了
即時中心／黃于庭報導民進黨陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄市長初選將面臨「4搶1」大戰，外界關注綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩最終誰能出線。《上報》昨（7）日公布最新民調，該結果顯示上述4人對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，高雄市長陳其邁今（8）日也發聲了！民視 ・ 15 小時前
高雄市長民調「4綠戰將全輾壓柯志恩」！賴瑞隆贏最多 邱議瑩緊咬
2026高雄市長民進黨派誰來選？傳出有份「地下賭盤民調」，想爭取提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，若對決藍委柯志恩皆是「全贏」，又以賴端隆支持度最高，但僅勝邱議瑩百分之1.7。賴瑞隆回應所有民台視新聞網 ・ 9 小時前
備戰新北 綠營主將就位 藍無分裂本錢
國民黨在新北市執政逾20年，被民進黨評為艱困選區。綠營為搶回執政權「提前」定於一尊，民進黨選對會5日建議徵召立委蘇巧慧參選，展現勢在必得的決心。反觀藍白至今混沌未明，國民黨雖有執政優勢，可是畢竟選舉充滿太多不可控因素，不僅要及早備戰，更擔憂民眾黨「不按劇本演出」，出現「漁翁得利」結果。中時新聞網 ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
