新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好

民進黨高雄市長選戰初選競爭激烈，目前只有許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩誰出線對決國民黨柯志恩的問題，不過卻有網路民調搶先指出現階段賴瑞隆、邱議瑩民調差距非常小，對此，今早參加「彌陀斯虱目魚文化祭」的高雄市長陳其邁並未多加評論，也說民調「參考就好」，而且4名立委深耕高雄多年，都很優秀。

陳其邁指出，他們幾位都是君子之爭，差距也都非常小，而且差距小的原因是在立法院服務期間都很努力，而且許智傑也不錯，也不要把他當「塑膠」，而且這個民調有時候起起伏伏，但4人都很有風度，先得風度這點很重要。

陳其邁也表示，現在台灣的政治風氣也非常對立，那怎麼樣能夠展現君子之爭，這個是選民的期待，也應該要繼續下去，民調就是有高低，而且他們也都非常關心漁業，也都來到彌陀參加活動，多多在地方多經營，也要接地氣，然後在立法院為高雄爭取預算，而不是來走馬看花就走，立委們這幾年深耕高雄，都值得大家給予他們多一點機會，大家都不錯，都可以參考看看。

