新民調！高市「台灣有事」行使集體自衛權48.8％日本人贊成

日中對立升溫，繼中國呼籲民眾避免赴日旅遊後今天（16日）又加碼，中國教育部發布留學預警，中國四艘海警船也進入釣魚台海域刻意示威。日本首相高市早苗堅持不撤回「台灣有事」的表態，根據日本共同社最新民調，有48.8％日本民眾表態支持。

中國與日本持續緊張，中國派出4艘海警船進入爭議的釣魚台海域刻意示威，中國教育部也出招，發布「留學預警」，提醒中國公民謹慎規劃赴日留學安排，中國官民社群也全面動員，解放軍報大大寫著日本全國都有淪為戰場的風險，具新華社背景的社群，則批高市早苗犯下七宗罪，是「麻煩製造者」。

中國外交部發言人林劍：「是否企圖顛覆戰後和平秩序。」

就怕日本人看不懂，中國官方還以日文發布警告，這可惹惱了日本網友，製作「中國外交部文章產生器」開酸，像是「玩火的時候會把水放在旁邊備著」，還有「署名習近平針對六四天安門事件代表當時幹部表達歉意」。

中國總局長冨坂範明：「在上個月APEC期間，習近平才剛與高市首相見面，結果會面不久就出現這種被解讀為介入台灣問題的發言，習近平等同認為自己顏面受損，因此北京才會展現如此強硬姿態。」

中國在13號深夜把日本大使金杉叫到中國外交部表達抗議，還用「奉示召見」這四個字，發立體指的是「奉上級指示」，可見是由更高層級，例如中央政治局授權的行動，警告日本如果不改，會有更實質性的反制。

ANN駐中國特派冨坂範明：「如果日本不做出，『反省、撤回聲明、道歉』，可能會以暫停日本牛肉輸入，或不再延長日本人的免簽待遇等，作為反制手段。」

彭博社指出，北京第一招先瞄準觀光，威脅到日本數十億美元的觀光收入，第二招可能祭出出口管制，中國稀土占日本進口量的七成以上，這招會讓日本的電子與汽車產業面臨風險，再來就是針對在中國的日企展開調查，最後就是比照韓國來個全面的禁日令，封鎖日本的內容產業進入中國市場。

