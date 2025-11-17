「新民防手冊」家戶普發 林飛帆：19日起比照選舉公報發送

林飛帆說，《台灣全民安全指引》將從19日起比照選舉公報模式發放。（圖：林飛帆臉書）

國防部9月推出新版《台灣全民安全指引》，在經過改版和精修後，即將送到全民手中。國安會副秘書長林飛帆今天（17日）表示，手冊普發將從19日起，比照選舉公報模式，讓全台900多萬家戶都能拿到手。

負責規劃這次《台灣全民安全指引》更新的林飛帆指出，本月19日起將以「類似發放選舉公報的方式」，透過各縣市的民政系統、村里長等基層去發送，目標是在明年1月5日前能發到每戶。

林飛帆說，《台灣全民安全指引》的首波印刷預計有1千1百萬份，發到家戶是900多萬本，而且會有餘量發送到各級學校、圖書館、各縣市公所等公共場所，不只國人都要能了解，在台灣的外國族群也能清楚知道天災、意外發生時如何讓自己更安全。

林飛帆指出，手冊編寫參考了包括捷克、法國在內其他民主國家的生存指南，並結合台灣在地情況與全球安全形勢，尤其考量俄烏戰爭對國際安全局勢的影響。

手冊列出多種可能的軍事情境，從海底電纜遭破壞、網路攻擊、敵國檢查台灣船隻等前兆行動，到全面軍事入侵的高風險情況。手冊提醒，敵對外部勢力可能透過假訊息、深偽影片及本地協力者分化台灣社會、削弱民眾士氣，「若台灣遭遇軍事入侵，任何政府已投降或國家已被擊敗的說法都是假訊息」。