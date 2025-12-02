新民高中三芯蘋前進加拿大HFX國際安全論壇
新民高中應用英語科一年級、同時也是新民雙語國中部培育的學生三芯蘋，以其在青年建構民主競賽中的優秀作品，成功從全球眾多參賽者中脫穎而出，成為全球僅5位入選者之一，並受邀於 11 月前往加拿大參加 HFX國際安全論壇。她是本屆唯一的亞洲代表，展現臺灣青年令人驕傲的國際能量。
許永昌校長表示，三芯蘋在國中部階段就已展現高度學習動機與多項競賽成果，包含語文、專題、影像創作、英文口說、跨文化議題等多面向挑戰，不但累積自信，也培養了面對國際場合時的穩健臺風。國中部多語言課程、跨文化活動與競賽培育，使她具備扎實的英文能力、跨文化敏感度與國際視野，為日後的國際參與奠定關鍵基礎，並融入來自父母親對她教育上支持及引導，促使她勇於面對各種挑戰。
升高中時，三芯蘋主動向應用英語科謝宣喻主任深談升學方向，明確表達希望進入應用英語科，以語言優勢與多元競賽活動做為未來升學的利基。主任肯定她的企圖心，也協助她規劃更完整的學習道路。
在此次國際競賽中，三芯蘋以 15 秒短片呈現她對臺灣移工與新住民文化融合的觀察，展現對社會議題真摯的關懷與成熟的公民意識，其清晰英文表達與帶有記憶點的畫面敘事方式深受主辦單位肯定。她以一位臺灣 15 歲青年的視角，傳遞多元、友善與共融的價值，被視為最能代表亞洲年輕世代的聲音之一。
許永昌校長指出，新民的國際教育並不是只「教語言」，而是希望學生能透過語言真正走向世界、理解世界，並強調：「國際教育不是出國才開始，而是每天都在教室中發生。」學校在國際教育上持續深化，除了擴大國際競賽與論壇參與、深化跨文化與全球公民教育之外，也要持續強化海外學校與國際組織合作。
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 124
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 1
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 79
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
裝路人傻問"我被騙了嗎?" 樸素女車手竟是取款慣犯
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導台中市有一位民眾，被詐騙過兩次之後，終於醒悟，配合警方辦案。當打扮樸素的女車手，被員警包圍時，還裝傻問，難道自己是被騙來犯案的嗎？員警哭笑不得的回應，你是來騙別人的！其實女嫌犯是老手，專門幫"假投資真詐財"的集團收錢！樸素女車手是取款慣犯。一鎖定車手行蹤，員警快步跑進超商，女嫌犯從彰化鹿港，騎機車到台中市西屯區，準備取款！73歲鍾姓被害人，之前已經被騙過兩次，交出22萬元，這次他與警方合作，終於將車手逮個正著！樸素女車手是取款慣犯。女車手打扮得相當樸素，也一副狀況外，面對幾名員警要抓她，她還用無辜的口吻問，自己是被騙了嗎？四十五歲黃姓女子，有這麼好傻好天真嗎？求職不成被騙去收錢的嗎？警方這麼一查，其實她是車手慣犯！詐騙集團是以"假投資真詐欺"的手法，榨取被害人錢財。警方指出，犯罪集團常以"工時彈性"、"高額報酬"等話術，招募車手，民眾不要誤觸法網！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假裝路人傻問我被騙了嗎？ 樸素女車手竟是取款慣犯 更多民視新聞報導警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團花蓮女子誤信投資詐騙 詐團陸續得手逾500萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺 犯案逃逸後竟「做了這事」
即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 6
無薪假一口氣新增697人！總數突破9千人...勞動部：3大廠受美國關稅衝擊
勞動部今（1）日公布最新一期無薪假共計456家，實施人數為9,153人，家數增加21家、人數也大增697人。勞動部官員表示，此期人數明顯回升，主要因新增3家超過150人的大型企業通報實施，分別屬於機械設備製造業、金屬製品製造業以及民生工業，皆因受美國關稅影響，導致訂單不穩。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 14
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
野趣東高雄杉林場周六開場 帶領民眾了解多元族群文化之美
記者吳文欽／高雄報導 高雄市政府觀光局二日表示，「野趣東高雄」杉林場活動將於十二月六…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
新竹下班時間嚴重車禍！ 4機車遭撞如「保齡球瓶」倒
新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
未繫安全帶遭攔 警盤查反被嗆「你懂不懂法」｜#鏡新聞
上週五(11/28)清晨七點多，北市大安警分局員警巡邏時，在東區一間酒店外發現，有一輛轎車裡的駕駛，沒有繫上安全帶，於是上前要求這一車的三名男子下車受檢，沒想到駕駛突然翻臉，大聲嗆「你編號幾號、懂不懂法律」等話，最後警方擔心駕駛會開車衝撞，立刻掏槍把人給拉了出來，最後駕駛堅持拒測，警方依法罰款18萬，並且扣車。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吊消波塊失重翻覆釀1死1傷…奪命原因曝！駕駛「夾困慘死」勞檢要查了
台東縣成功漁港昨天（11月30日）發生工安意外，造成1死1傷；一輛吊車進行消波塊補拋工程，疑因配重失誤，導致吊車失重翻覆還一度起火，駕駛當場死亡、46歲胡姓隨車人員夾困，獲救送醫；後續相關單位封鎖工地，並通報勞檢署介入調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
春水堂公益店新員工「拿錯壺」 3客誤飲清潔液送醫
台北市 / 綜合報導 知名連鎖茶飲店春水堂的台中公益店，驚傳食安意外，因為員工作業疏失，誤把工業用清潔液當成回沖熱茶的熱水，造成3名顧客喉嚨灼傷不適，就醫治療後都已返家，業者表示會負起全責，食安處也介入調查。畫面上可以看到，春水堂公益店大門緊閉，貼上公告店休，因為這間店11月30日傳出食安意外，有員工誤將以「碳酸氫鈉」浸泡清洗的保溫瓶，誤當成回沖熱茶的熱水倒入顧客茶飲中，造成3名顧客喉嚨灼傷，送醫後沒有大礙。業者表示，當天因為新進員工不熟悉流程誤拿，當天立刻陪同顧客就醫，店家將會負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康，台中市食安處已介入調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「滷肉飯+蛋便當」掛別人家門前 男子快閃成謎
彰化縣 / 綜合報導 彰化社頭出現「謎樣滷肉飯」！一名男子手上提了一袋「滷肉飯加蛋」便當，從從容容走到路旁民眾家門前，他把整袋便當掛在門口的衣架上就離開，也沒再來取回，令人百思不得其解。 一名頭髮蓬亂，穿著深色上衣和拖鞋的男子，走到民眾家門前，隨手把東西吊在門口的衣架上，就大搖大擺離開，屋主覺得奇怪，出門查看就發現，像是掛了一袋便當，屋主說：「喔，滷肉飯，還加滷蛋，整個便當都好好地，還有一碗湯。」打開便當，裏頭是滿滿的滷肉飯加滷蛋，還附了一碗清湯，屋主覺得奇怪，當時自家衣架上掛著浴巾，家裡也不缺吃的，為什麼對方要提一袋滷肉飯便當給他？屋主說：「應該是路過，不認識的人，(怕你們不夠吃)，哈哈，不像我們這邊的人，路過的。」附近民眾都說沒看過這名男子，原本以為他是惡作劇，但是滷肉飯便當看起來，又像是沒吃過，該怎麼處理？屋主說：「(這碗飯和湯怎麼辦)，，丟掉吧。」田中分局偵查隊長蕭登元說：「勿將廢棄物品隨意丟置他人土地，恐涉及社會秩序維護法，並可處罰新台幣1500元以下罰鍰。」滷肉飯便當掛在別人家門前，究竟是送錯便當，還是另有用意？警方將通知男子到案說明。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美式賣場"連環撞"! 肇事駕駛神情恍惚疑似毒駕
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中北屯一家美式賣場，週日下午四點多，發生轎車自撞，連續撞了三輛車跟一根柱子，造成停車場交通大混亂，警方到場發現，肇事駕駛神情恍惚，實施唾液毒品快篩，竟呈陽性反應，警方立刻移置車輛，也將肇事駕駛帶回，要進一步做尿液檢驗，確定是不是毒駕？！一輛銀色轎車開到停車場轉彎處，不但沒有停下，反而直直往前撞車，接著又倒車，撞向後方柱子，這還沒完，駕駛接著又猛踩油門，一連撞了兩台車。正值購物節，台中北屯這家賣場，購物人潮前仆後繼，停車場排隊等等等，這時候還發生車禍，肇事車輛前後都撞壞，讓民眾納悶，停車場車速這麼慢，到底是怎麼撞的啊？民眾：「應該是駕駛技術也不好吧，可能就是精神恍惚之類的吧，應該是會小心一點啦，因為畢竟這種，跟在這種車後面很危險，因為他會突然不知道，往前衝還是往後衝這樣子。」民眾：「都差不多10多（時速）而已吧，因為他保持10多，那表示他的個人問題。」購物節最後一天，賣場停車場發生車禍，一度造成交通大打結。（圖／民視新聞）不只肇事駕駛車輛撞壞，現場總共三輛車、一根柱子也被他撞上受損，受害駕駛超無奈，本來想趁購物節採購一番，沒想到竟挨撞，而警方到場還查出，肇事駕駛疑似涉及毒駕！台中第五分局松安副所長翁林翊：「李男73年次駕駛自小客車，連續擦撞3輛車輛，經員警到場發現李男精神恍惚，疑似施用毒品後駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，呈陽性反應。」肇事駕駛開的銀色轎車前後都撞壞，唾液驗出毒品反應。（圖／民視新聞）雖然停車場不算道路範圍，但警方發現駕駛毒品唾液檢驗陽性，立刻依道交條例舉發，並且移置保管車輛，阻止肇事駕駛繼續危害他人。至於駕駛涉及毒品案件，將進一步做尿液檢驗，若還是驗出毒品反應，就會依刑法公共危險罪來移送！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：美式賣場「連環撞」！ 肇事駕駛神情恍惚一驗「毒品陽性」 更多民視新聞報導台中女深夜酒駕「烏龜翻」連2車翻覆倒路中 爬出車外狂吐畫面曝國道驚見男子「摔出車外」！後車S型急閃30秒片流出…台中警處理行糾意外揪出毒駕 南投加裝＂聲音照相＂擴大開罰民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話