新民高中三芯蘋前進加拿大HFX國際安全論壇

新民高中許永昌校長（右）與應用英語科一年級學生三芯蘋（中）合影

新民高中應用英語科一年級、同時也是新民雙語國中部培育的學生三芯蘋，以其在青年建構民主競賽中的優秀作品，成功從全球眾多參賽者中脫穎而出，成為全球僅5位入選者之一，並受邀於 11 月前往加拿大參加 HFX國際安全論壇。她是本屆唯一的亞洲代表，展現臺灣青年令人驕傲的國際能量。

許永昌校長表示，三芯蘋在國中部階段就已展現高度學習動機與多項競賽成果，包含語文、專題、影像創作、英文口說、跨文化議題等多面向挑戰，不但累積自信，也培養了面對國際場合時的穩健臺風。國中部多語言課程、跨文化活動與競賽培育，使她具備扎實的英文能力、跨文化敏感度與國際視野，為日後的國際參與奠定關鍵基礎，並融入來自父母親對她教育上支持及引導，促使她勇於面對各種挑戰。

升高中時，三芯蘋主動向應用英語科謝宣喻主任深談升學方向，明確表達希望進入應用英語科，以語言優勢與多元競賽活動做為未來升學的利基。主任肯定她的企圖心，也協助她規劃更完整的學習道路。

在此次國際競賽中，三芯蘋以 15 秒短片呈現她對臺灣移工與新住民文化融合的觀察，展現對社會議題真摯的關懷與成熟的公民意識，其清晰英文表達與帶有記憶點的畫面敘事方式深受主辦單位肯定。她以一位臺灣 15 歲青年的視角，傳遞多元、友善與共融的價值，被視為最能代表亞洲年輕世代的聲音之一。

許永昌校長指出，新民的國際教育並不是只「教語言」，而是希望學生能透過語言真正走向世界、理解世界，並強調：「國際教育不是出國才開始，而是每天都在教室中發生。」學校在國際教育上持續深化，除了擴大國際競賽與論壇參與、深化跨文化與全球公民教育之外，也要持續強化海外學校與國際組織合作。