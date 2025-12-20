新民高中聖誕祈福點燈 勉勵進修部孜孜學子

▲新民高中董事長劉昭惠、校長許永昌、董事及家長會長等來賓上台點燈。

【記者 廖美雅／台中 報導】聖誕節前夕，新民高中昨(19)日晚間舉辦一場別開生面的點燈祈福活動，迎接耶誕的同時，這是全國第一個為高中進修部學生辦理點燈祈福活動的學校，在歲末寒夜中，師生、家長與社區的民眾齊聚一堂，共同點亮校園燈海，讓白天工作、夜晚上課的學子們感受最溫暖的祝福，場面格外溫馨。新民高中校長許永昌表示，隨著教育環境的改變，許多學校基於經營成本考量，近幾年來陸續縮減甚至停辦進修部，但新民高中董事會始終堅持辦學理念，持續辦理進修部教育，長年以實際行動照顧白天工作、夜晚求學的同學。「祈福點燈晚會」正是學校特別為進修部學子量身打造重要的傳統活動，已連續舉辦多年，成為許多進修部校友難忘的求學記憶。

▲龍之舞【進修部體育班】夜光龍（雙龍)表演。

新民高中進修部2025年祈福點燈晚會，活動內容豐富，場面盛大。在新民高中管樂隊演奏歡樂耶誕組曲的歡樂氣氛中揭開序幕，接續由嶺東科技大學原住民鼓舞社太鼓表演，進修部體育班學生亦擔綱演出精彩的夜光雙龍「龍之舞」；此外，還有童軍團光影燈火舞、扯鈴演出等節目，充分展現新民學子青春活力與多元藝術能量。

點燈儀式重頭戲，齊聚校園屹池的新民高中董事長劉昭惠率領董事們、校長許永昌與學校師長，以及眾多與會的來賓，大家一起合唱《You Raise Me Up》，在溫馨歡樂的歌聲中，共同點亮校園燈海，現場氣氛熱烈，非常感人。

▲童軍團表演光影盛宴燈火舞。

劉昭惠董事長致詞強調，學校始終秉持「教育要為願意努力的人留一條路」的理念，無論日間或夜間、順境或逆境，每一位學生都值得被尊重與陪伴。祈福點燈晚會不只是耶誕活動，更是新民高中對進修部同學最真誠的祝福與勉勵，期盼這份光與溫暖，能陪伴學生在人生路上持續前行。（照片／記者廖美雅翻攝）

▲全體來賓及師生齊唱《平安夜》。