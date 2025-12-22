新民高中聖誕祈福點燈 同步點燃90週年校慶序章

劉昭惠董事長、許永昌校長、董事及家長會長等貴賓上台點燈.

全體來賓及師生齊唱《平安夜》

聖誕老公公、聖誕精靈及小天使們，帶領麋鹿雪橇進場.

聖誕節前夕，新民高中舉辦一場別開生面的點燈祈福活動，迎接耶誕的同時，亦為進修部辛苦上進的學子點亮心中的希望；這也是全國第一個為高中進修部學生辦理點燈祈福活動的學校。在歲末寒夜中，師生、家長與社區的民眾齊聚一堂，共同點亮校園燈海，讓白天工作、夜晚上課的學子們感受最溫暖的祝福，場面格外溫馨。

新民高中校長許永昌表示，隨著教育環境的改變，許多學校基於經營成本考量，近幾年來陸續縮減甚至停辦進修部，但新民高中董事會始終堅持辦學理念，持續辦理進修部教育，長年以實際行動照顧白天工作、夜晚求學的同學。「祈福點燈晚會」正是學校特別為進修部學子量身打造重要的傳統活動，已連續舉辦多年，成為許多進修部校友一生難忘的求學記憶。

新民高中進修部2025年祈福點燈晚會，活動內容豐富，場面盛大。在新民高中管樂隊演奏歡樂耶誕組曲的歡樂氣氛中揭開序幕，接續由嶺東科技大學原住民鼓舞社太鼓表演，進修部體育班學生亦擔綱演出精彩的夜光雙龍「龍之舞」；此外，還有童軍團光影燈火舞、扯鈴演出等節目，充分展現新民學子青春活力與多元藝術能量。

點燈儀式重頭戲，齊聚校園屹池的新民高中董事長劉昭惠率領董事們、校長許永昌與學校師長，以及眾多與會的貴賓，大家一起合唱《You Raise Me Up》，在溫馨歡樂的歌聲中，共同點亮校園燈海，現場氣氛熱烈，非常感人。

劉昭惠董事長致詞強調，學校始終秉持「教育要為願意努力的人留一條路」的理念，無論日間或夜間、順境或逆境，每一位學生都值得被尊重與陪伴。祈福點燈晚會不只是耶誕活動，更是新民高中對進修部同學最真誠的祝福與勉勵，期盼這份光與溫暖，能陪伴學生在人生路上持續前行。

許永昌校長亦表示，點燈晚會的核心精神不在於規模，而在於辛苦努力上進的學子被看見、被肯定，值得大家給予進修部同學更多的祝福及對未來的期許。

點燈活動最後，全體來賓及師生齊唱《平安夜》，並以聖誕煙火「點亮 90・閃耀新民」為晚會畫下圓滿句點。