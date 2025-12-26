新民高中《徛在舞台上ㄟ夢》 小咪同臺中山堂盛大登場

小咪老師與學生世代交流排練，展現表演藝術的傳承與延續。

小咪老師親自指導，新民高中表演藝術科學生於排練中淬鍊舞臺實力。

新民高中表演藝術科2025年度展演，12月27日（六）晚上7點半將在臺中市中山堂盛大推出舞臺劇《徛在舞台上ㄟ夢》，特別邀請藝霞歌舞劇團臺柱小咪（陳鳳桂）與新民表演藝術科學生同臺演出，重新演繹屬於臺灣大眾表演藝術的珍貴記憶。喜愛表演藝術及懷念藝霞年代的民眾，絕對不能錯過這場難得的舞臺盛會。

《徛在舞台上ㄟ夢》以臺灣五、六〇年代風靡全臺的藝霞歌舞劇團為創作背景，描繪一段從後臺走向聚光燈、關於夢想與堅持的追夢旅程。由新民高中表演藝術科主任陳莎莉親自擔綱編劇與導演，同時邀請藝霞歌舞劇團臺柱小咪特別演出，讓臺灣表演藝術的黃金年代，重新在舞台綻放。

陳莎莉主任指出，新民高中秉持「播種深耕」的辦學精神，於民國97學年度成立表演藝術科，致力於培育具備專業素養與舞臺實力的表演藝術人才。平日除扎實培養學生學科能力外，更重視舞臺表演藝術的實務經驗累積，透過文化創意、跨領域戲劇等課程拓展學習視野，每年定期推出戲劇演出，讓學生在真實舞臺中成長。

陳莎莉主任表示，表演藝術科堅持每年演出一齣原創臺語舞臺劇，讓學生從角色塑造、肢體訓練到舞臺呈現，歷經長時間排練與專業指導，厚實藝術能量與語言表達力，展現出深厚的文化底蘊。

新民高中校長許永昌表示，今年是新民邁向90週年的重要時刻，90年的辦學歷程象徵著韌性與教育的溫度。而新民學子憑藉卓越的自律與毅力，即便在投身各項高強度的專業訓練與大型展演挑戰下，依然能展現紮實的學術韌性，在升學與術科表現上取得平衡，開創出亮眼的成績。這一點在今年初榮獲全國創意戲劇及舞蹈比賽「雙特優」，以及10月受邀至總統府參與國慶展演中得到了最好的證明，讓新民表演藝術科在國內表演藝術教育中穩居指標地位。

《徛在舞台上ㄟ夢》舞臺劇採免費索票進場，因索票觀眾極為踴躍，新民高中於演出當天晚上6點起，特別開放部分票券供觀眾現場索票，送完為止。現場索票洽詢電話04-2233-4105分機6518。更多資訊請參考新民高中網站。