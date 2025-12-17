新沙發壽命只有一天？調皮狗趁主人不在「瘋狂拆家」讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一段「狗狗拆家現行犯」的故事在網路上掀起熱烈討論，一名飼主返家後親眼目睹自家客廳慘況，新買的沙發已被啃得面目全非，只能當場捂臉苦笑，而狗狗則一臉若無其事地坐在現場，彷彿在等待裁決的模樣，讓無數網友笑到不行。

據了解，該名飼主當天結束外出行程返家時，一打開門便發現家中凌亂不堪，原本完好的沙發已被撕咬成碎布與泡棉四散的模樣，面對眼前慘烈的景象，一時間讓飼主無法接受，只能苦中作樂地緊閉雙眼，希望這一切都只是幻覺。

廣告 廣告

狗狗天生具有磨牙本能，特別是在換牙期或精力過剩時，更需要透過啃咬來釋放壓力與不適感

(示意圖/Unsplash)

但其實狗狗並非刻意搗蛋，有專家指出，狗狗天生具有磨牙本能，特別是在換牙期或精力過剩的時候，更需要透過啃咬來釋放壓力與不適感，若家中缺乏適當的磨牙玩具，牠們往往會將目標轉向家具、沙發甚至門框。

故事曝光後，不少網友一邊心疼沙發，同時也一邊替狗狗緩頰，紛紛留言「牠一定不是故意的」、「這是毛孩磨牙期的家長必修課」，也有飼主分享自身經驗，表示只要事前準備磨牙棒或耐咬玩具，就能大幅降低家具受害機率。