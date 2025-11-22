新法上路首日 松山警 毒品唾液快篩 查獲毒駕
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市松山分局三民派出所於11月21日下午循線於北投區石牌路一帶查獲林嫌不能安全駕駛通緝案，後續經「唾液藥物檢測試劑」檢驗，呈現毒品陽性反應，全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發。
查獲林嫌通緝案當下，警方見林嫌騎乘普重機車行車不穩，且眼神空洞，疑有吸食毒品或迷幻藥物後駕車之嫌，警方告知檢驗流程及拒測法律效果後，林嫌遂同意進行唾液藥物檢測，呈第二級毒品安非他命陽性反應，新法上路首日即遭眼尖員警逮獲。
依交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，同時「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1至2年；拒絕檢測者，重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。
警方在執法現場告知民眾「毒品唾液快篩」需要以口腔內側採集唾液，並不會造成疼痛或身體不適。採檢器具為一次性使用，民眾能安心配合。
松山分局提醒駕駛人，毒駕零容忍、拒絕配合唾液篩檢後果罰更重，切勿心存僥倖。警方將持續透過路檢與攔查，強化交通安全環境，守護市民共同的道路安全。
