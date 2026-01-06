新法外送員訂單保底45元！Uber Eats回應了

▲立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台灣有越來越多人藉由外送賺外快，但外送員的權益卻缺乏保障。立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，其中關於外送員時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整；對此，外送平台Uber Eats、foodpanda出面回應了。

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，依照外送員平均每筆訂單完成時間是10到12分鐘，若以最低工資時薪1.25倍計算，每分鐘約4.1元，換算基本報酬約為41元至48元不等，為保障短時間訂單報酬，因此每單保障金額45元。

為加強平台業者責任，新法也明定罰鍰，若外送員發生職災，平台業者未於8小時內通報，可處業者新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若平台業者規避主管機關監督、檢查，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若違反薪資報酬給付規定，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，新法自公布後6個月施行。

Uber Eats：盼施行細則平衡多方權益

Uber Eats回應，樂見台灣推動專法討論，儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作與產業需求，平衡多方權益。Uber Eats將持續以創新且具競爭力的方式，為所有平台使用者提供更可靠、高品質的服務。

foodpanda：將陸續啟動各項營運模擬

foodpanda表示，支持全面且廣泛討論外送專法，亦對於目前三讀通過內容表達尊重，面對此全新訂定法案，foodpanda將陸續啟動各項營運模擬，並持續與各方溝通，以因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益，持續提供最優質的服務。

