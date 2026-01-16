新法生效與監管調查對Grok AI深偽影像意味著什麼
這是我，在夏天的多塞特（Dorset）碼頭盡頭。
其中兩張照片是使用人工智慧工具Grok生成的，它是免費的，屬於伊隆·馬斯克（Elon Musk）所有。
效果相當逼真。我從未穿過那件亮眼的黃色滑雪服，或紅藍相間的外套——中間那張才是原始照片——但若需要證明，恐怕也難以分辨，因為有了這些圖片。
當然，Grok正因給女性「脫衣」而非「換衣」而遭到抨擊，而且是在未經同意的情況下進行。在他人的提示下，它會生成身著比基尼甚至更不堪入目的照片，並將這些照片公開分享到社群網路X上。
還有證據顯示，它曾生成過兒童的性化影像。
在連日的憤怒與譴責之後，英國線上監管機構「英國通訊管理局」（Ofcom）表示正緊急調查 Grok是否違反英國網路安全法律。政府則要求該局迅速行動。
然而，如果英國通訊管理局不想被指責侵犯言論自由，就必須徹底審查並遵循自身程序。自《網路安全法》出台之初，這種指責就一直困擾著它。
近幾日，伊隆·馬斯克在此議題上異常沉默，顯示他或許也意識到事態的嚴重性。但他仍發文指責英國政府尋找「任何藉口」來進行審查。
並非所有人都認同這樣的辯護在此情況下是合理的。
「AI將照片中的人脫衣並非言論自由，而是濫用權利，」活動人士艾德·紐頓·雷克斯（Ed Newton Rex）表示。
「當女性在X網站上發布的每一張照片都會立即引來大量被扒光到只剩比基尼的回复時，這說明情況已經非常糟糕。」
在此背景下，英國通訊管理局的調查可能需要時間，並伴隨大量往返程序——考驗著政界與公眾的耐心。
這不僅對英國的《網路安全法》而言是一個重大時刻，對監管機構本身也是如此。
它不能在這件事上犯錯。
英國通訊管理局（Ofcom）先前曾被批評「缺乏牙齒」。這項歷經數年制定的法案直到去年才全面生效。
迄今為止，英國通訊管理局已開出六張罰單，最大金額為100萬英鎊，但僅有一張已繳納。
《網路安全法》並未明確提及AI產品。雖然目前分享未經同意的私密照片（包括深度偽造照片）屬於違法行為，但要求AI工具生成此類照片並不違法。
這即將改變。政府本週將使一項法律生效，明令禁止製作這些影像。
英國還表示，將修訂另一項正在國會審議的法律，使供應此類工具的公司也屬違法。
這些規定已存在一段時間，但它們並非《網路安全法》的一部分，而是另一部名為《數據（使用與存取）法》的立法。儘管政府多月來反覆宣布即將實施，但一直未真正執行。
今日的宣布顯示政府決心回應「監管行動過於緩慢」的批評，藉此展現其在必要時能迅速行動。受影響的不僅僅是Grok。
政治震撼彈？
本週即將生效的新法律，可能會令其他人工智慧工具的擁有者頭痛，因為這些工具在技術上大多也能生成此類影像。
外界已開始質疑，究竟該如何執行這項法律——Grok之所以受到關注，是因為它在X平台公開發布生成內容。若某工具被個人私下使用，繞過防護機制，並僅與有意觀看者分享，這樣的內容又如何曝光？
若X被認定違法，英國通訊管理局可對其處以最高相當於全球營收10%或1800萬英鎊的罰款，以較高者為準。它甚至可能尋求在英國封鎖Grok或X，但這也可能引爆政治風暴。
我曾在去年巴黎的AI高峰會上，親眼目睹美國副總統萬斯（JD Vance）強烈抨擊，稱美國政府「已厭倦」外國試圖監管其科技公司。台下包括眾多世界領袖在內的聽眾，則一片沉默。
然而，科技公司在白宮內部擁有強大影響力，其中數家更已在英國投資數十億美元建設 AI基礎設施。英國是否承受得起與它們決裂的代價？
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 35
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 180
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 58 分鐘前 ・ 37
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 17
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 542
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 23 小時前 ・ 112
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 94
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 51
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 25
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 20
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
台南市長初選陳亭妃擊敗林俊憲 賴清德子弟兵郭國文表態：接下來就是團結的時刻
[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今(1/15)表示，初選結果已經出爐，無論是誰，都是大勝國民黨對手，接下來就是團結的時候，民...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 41
妃殺出重圍、賴如何輔選？他驚：綠版甄嬛傳
[NOWnews今日新聞]民進黨今（15）日壓軸公布台南市長黨內初選民調結果，歷經激烈角力的「妃憲之爭」正式落幕，由立委陳亭妃在關鍵時刻勝出，取得代表民進黨出戰2026台南市長選舉的門票。她隨即高調喊...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 3
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 22 小時前 ・ 13
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 638