新泰交通連通進入關鍵期 跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動

《圖說》市長侯友宜至塭仔圳視察橋梁預鑄廠。〈地政局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市塭仔圳重劃工程持續推進，跨越貴子坑溪的10座橋梁工程啟動。市長侯友宜今（6）日前往橋梁預鑄廠視察表示，泰山與新莊間的交通建設已進入關鍵時刻，隨著多項道路與橋梁工程陸續完成，未來區域交通將更加順暢，帶動地方整體發展。

侯友宜指出，連結新北大道與中環路的莊田路，預計將於農曆年前開放通車，可望紓解周邊交通壓力；同時，貴子坑溪沿線5座跨溪橋梁也規劃於115年完工，屆時泰山居民可直接銜接新北大道、領航路，提升通勤便利性。待10座橋梁陸續完工通車後，將逐步串聯區域道路系統，使新莊、泰山間的交通網絡更加完整，「路通了，人就通，地方自然就會更繁榮。」

《圖說》侯友宜勉勵施工團隊確保施工品質繼續努力。〈地政局提供〉

地政局長汪禮國表示，跨溪橋梁工程施工介面複雜，須與多個單位密切協調。工程初期由水利局於溪流兩岸施作疏洪箱涵，地政局接續辦理管線室與溪底纜線管路工程，並配合自來水、瓦斯管線埋設完成後，才能進行橋梁主體結構搭建。

由於需配合貴子坑溪整治計畫，包括抽水站整併與防洪斷面抬高等需求，工程期間多次調整設計，加上台電161KV特高壓電纜與瓦斯管線遷移時程限制，且須維持基本交通通行，因此採取「跳島式」分段施工方式，今年將依序開通9號、4號、2號、8號及5號橋梁。

他說，為有效控管工期並降低汛期影響，施工團隊在工區內設置橋梁預鑄梁廠，將中牆、頂版等構件預先製作完成，待河道整治進度到位後再吊裝組合，採取如同「組積木」方式施工，預估可縮短約24個月工期。待整體工程完成後，不僅能營造優質河岸景觀與沿溪公園綠地，完善的排水系統亦可提升區域防洪標準，交通機能同步升級。

《圖說》侯友宜聆聽施工團隊解說。〈地政局提供〉

此外，塭仔圳一區道路建設亦同步推進，鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路（坡雅路至莊田路段）預計今年上半年完工，泰林路拓寬工程則可望於年底完成。區內10座高壓電塔下地工程，目前僅剩最後120公尺地底洞道鑽挖，待台電完成電纜架設後，高壓電塔將全數拆除，重塑乾淨開闊的城市天際線。

汪禮國指出，塭仔圳重劃工程推動3年多來，歷經疫情後人力短缺與原物料上漲等挑戰，並需協調新舊區域間多項管線銜接，目前一區工程進度已突破60%，二區達55%。地政局將在確保工程品質與安全前提下，全力趕工，盼如期完成全區重劃，為新北市發展奠定堅實基礎。