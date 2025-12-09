新泰國中創意迎寒流！孔子銅像首度戴上毛帽圍巾

因應近日寒流來襲、氣溫驟降，新莊區新泰國中9日校門口前的孔子銅像，悄悄的戴上特製的毛帽與圍巾，原來是學校突發奇想首創在孔子銅像上裝飾帽子與圍巾，除了提醒同學及接送的家長們注意天冷衣服穿暖外，也提早在聖誕節、英語學習週前進行布置，營造快樂學習與歡樂氛圍。（吳嘉億攝）

因應近日寒流來襲、氣溫驟降，新莊區新泰國民中學今（9）日校門口前的孔子銅像，悄悄的戴上特製的毛帽與圍巾，原來是學校突發奇想首創在孔子銅像上裝飾特製的帽子與圍巾，除了提醒同學及接送的家長們注意天冷衣服穿暖外，也提早在聖誕節、英語學習週前進行布置，營造年底快樂學習與歡樂的氛圍。

新泰國中教務主任王尹辰表示，每年12月都會有一週搭配教育部雙語課程舉辦聖誕英語週課程，今年是第4年舉辦，在學校的情境營造上除了依循往年的走廊及教務處外佈置外，今年特別想到校門口一進來就可以看到很顯眼的孔子銅像，在上頭設計與聖誕節相關的裝扮。

新泰國中視覺藝術老師羅俊驛提到，學校的孔子銅像是在近20年前因應政府推動九年一貫課程的公共藝術領域，在集結其他老師意見後，因為論語是學校校定課程，就與地景藝術做結合，成就這樣的孔子雕像。

羅俊驛接著說，後來隨著物換星移與變遷，在多年的教育生涯觀察下，發現學生對歷史人物已稍微模糊，所以配合雙語週活動，心想既然銅像每天學生進出校門口都會擦肩而過，藉由這次的裝扮，希望喚起大家的注意力。

至於孔子銅像上的裝飾物，羅俊驛說當初為了要量帽子的大小還得爬上銅像上去丈量，因為一般的帽子都無法戴得下，還得跑去北市永樂市場請師傅特別量身訂做，店家獲悉後也非常用心趕工幫忙完成並送來，再由學校老師合力把兩條圍巾縫合在一起加工，才能讓這座石製的孔子銅像能換上新裝，宣告聖誕節即將來臨。

而未來會不會每年都有這樣的換裝活動，羅俊驛說後續校方都有在發想，強調這是跟學生作良好互動搭橋的契機，就像是聖誕節佈置或者像著名的建中畢業祭宣傳一樣，相信搭配學校慶典或活動，在友善校園及課程中會是很好的教材。

