新泰國中校友會再送暖 捐10萬元物資支持弱勢家庭

響應新北市好日子愛心大平台，新泰國中校友會今年二度送暖，捐贈10萬元民生物資支持新莊社福中心弱勢家庭 。（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市新泰國中校友會積極投入學生與家庭關懷，除協助弱勢學生課輔費、校外教學與活動餐費外，更將愛心擴及社區。今年第二度響應「新北好日子愛心大平台」，校友會於昨（17）日在新莊社會福利服務中心捐贈市值約10萬元的民生物資，包含沖泡飲、洗衣精、洗碗精、罐頭、泡麵及餅乾等民生用品，協助中心所服務的弱勢家戶度過生活難關。

校友會理事長張基聖表示，校友會平時除關注校友與在學學生，也持續支援學生家庭急難救助，盼減輕弱勢家庭經濟壓力負擔。他多年來配合社福中心社工的訪案需求，因此和幹部分頭比價採買，廠商獲悉他要捐作公益，也盡量以優惠價讓售，感謝校友會成員的響應，一起合力做公益。

廣告 廣告

新北市社會局副局長許秀能到場致謝表示，新泰國中校友會多年來以實際行動支持社福工作，讓第一線社工在服務家庭時擁有更充足的資源，也讓弱勢家庭感受到社會的溫暖與支持。她也指出，張基聖在擔任新北市急難救助會理事長期間，曾多次依新莊社福中心實際需求，客製化採買並捐贈民生物資，讓愛心更精準送到需要的家庭手中。

許秀能提到，新莊社福中心每年提供轄內近1,000戶次弱勢家庭米麵、罐頭及清潔用品等基本民生物資，不僅減輕家庭經濟壓力、改善照顧環境，也透過資源轉介，協助有照顧需求的族群，全面提升家庭生活品質。她感謝新泰國中校友會會員齊心投入弱勢家庭的預防、支持與關懷，期待未來持續合作，整合民間與政府力量，陪伴家庭走過困境。

新北市新泰國中校友會張基聖理事長(右)代表捐贈民生物資，社會局副局長許秀能(左)出席受贈並致贈感謝牌 。（新北市社會局提供）

新北市社會局指出，「新北好日子愛心大平台」自108年6月開辦以來，已串聯企業、公益團體及善心人士的支持力量，持續照顧更多需要關懷的家庭，期盼藉由此次捐贈，吸納更多社會愛的力量，讓善的循環在新北不斷延續。