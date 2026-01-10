新泰歲末祝福聚善緣 點亮心燈傳愛暖人間

慈濟基金會1月10日、11日，在新北市林口靜思堂舉辦「2025新泰區歲末祝福感恩會」。

在歲末寒冬裡，最能溫暖人心的，是彼此間真誠的祝福與善念的傳遞。慈濟基金會1月10日、11日，在新北市林口靜思堂舉辦「2025新泰區歲末祝福感恩會」，以「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」為主題，邀請社區鄉親齊聚一堂，在莊嚴與喜悅的氛圍中，透過多元互動，回顧一年的付出與收穫，並以祈禱與祝福迎接新年的希望。

活動首日於林口靜思堂舉行啟用剪綵儀式，靜思堂作為社區心靈的依歸，承載著慈濟人「靜思法脈、慈濟宗門」的精神，期盼成為居民交流善念、凝聚力量的重要場域。剪綵儀式莊嚴隆重，與會嘉賓、志工及社區民眾共同見證這歷史性的一刻。

法鼓莊嚴隆隆聲響攝受人心，象徵智慧與慈悲的力量迴盪四方，正式揭開林口靜思堂的啟用序幕。

慈濟基金會副總執行長林碧玉與副執行長張宗義亦親臨現場，共同見證林口靜思堂的啟用。林碧玉副總執行長致詞時表示：「林口靜思堂的成立，不僅是一座建築的啟用，更是社區善念的匯聚。願這裡成為居民心靈的港灣，讓人人都能在此找到安定與力量。」張宗義副執行長則勉勵大眾：「慈濟一路走來，靠的是眾人的善心與付出。林口靜思堂的啟用，象徵著善的循環在此延續。祈願大家攜手同行，讓愛與祝福不斷擴散，為社會注入更多光明。」

靜思堂作為社區心靈的依歸，承載著慈濟人「靜思法脈、慈濟宗門」的精神，期盼成為居民交流善念、凝聚力量的重要場域。

慈濟志工帶來「勇健操」與梵唄帶動，展現慈濟人以健康身心迎接新年的精神。透過肢體律動與梵唄吟唱，參與者在音聲與動作中感受法喜，不僅凝聚現場氛圍，更讓大眾體會慈濟人文的柔和與堅毅，象徵身心合一、福慧雙修。

「愛的傳家寶」由志工代表分享2025年福慧紅包的深刻意涵。福慧紅包不僅是一份祝福，更蘊含上人叮嚀善念傳承的精神，透過紅包的傳遞，慈濟人將愛心化為具體行動，提醒世人珍惜福緣、培養智慧，讓善的力量代代相傳。

在莊嚴氛圍中，靜思精舍師父代表證嚴上人發放福慧紅包並為大眾送上祝福。

歲末祝福開場恭迎靜思精舍德愔師父與德渡師父蒞臨。師父的到來，象徵法脈的延續與宗門的弘願，令大眾倍感溫暖與鼓舞，並透過播放「2025慈濟大藏經」，展現慈濟志業在慈善、醫療、教育、人文、等四大方向的深耕成果，讓與會者深刻感受慈濟在臺灣及全球的善行足跡。

在莊嚴氛圍中，靜思精舍師父代表證嚴上人發放福慧紅包並為大眾送上祝福。這份紅包不僅是物質的贈予，更是精神的寄託，象徵慈濟人以福慧為本，祈願人人心存善念、社會祥和安樂。師父的祝福語重心長，提醒眾人莫忘初心，持續以善行回饋社會。

精舍師父最後帶領大眾虔誠祈禱與點傳心燈。

另外，透過播放「2025年歲末祝福上人開示」影片，證嚴上人以慈悲智慧的語言，勉勵大眾在新的一年持續精進，將善念化為行動，讓愛遍灑人間。精舍師父最後帶領大眾虔誠祈禱與點傳心燈。燈火相續，象徵善念不息，祈願世界和平、眾生安樂。心燈的點燃，不僅是儀式，更是心靈的承諾，提醒人人在生活中持續播撒善的種子。

燈火相續，象徵善念不息，祈願世界和平、眾生安樂。

除了主場活動，林口靜思堂亦設置互動區，內容包括靜思·淨斯展示、大愛感恩科技、慈濟官方LINE推廣、祈福區、竹筒回娘家、靜思春聯、DIY拓印畫、拼拼樂、親子DIY、健康保健諮詢、志工招募區及蔬食市集等。活動鼓勵民眾自備餐具與購物袋，展現環保理念，透過多元互動主題，社區居民得以在輕鬆氛圍中體驗慈濟人文，深化彼此的連結。

除了主場活動，林口靜思堂亦設置互動區，透過多元互動主題，社區居民得以在輕鬆氛圍中體驗慈濟人文，深化彼此的連結。

「2025新泰區歲末祝福感恩會」不僅是一場歲末聚會，更是慈濟人文精神的展現。活動串聯起社區的善念與力量，讓人們在新的一年懷抱希望與勇氣。慈濟基金會期盼藉由此盛會，凝聚社區情感，傳遞愛與祝福，讓善的循環不斷延續，為社會注入更多溫暖與光明。

活動結合蔬食市集，活動鼓勵民眾自備餐具與購物袋，展現環保理念。

撰文、攝影／顏福江