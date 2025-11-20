生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

由文化總會出版的新活水雜誌，為了慶祝迎接復刊後的第50刊，今天（20日）開始，為期11天，在文總城南空間舉辦"2025新活水樂園"，包括刊物、漫畫等一系列展出，周末還有市集活動，開幕儀式找來金鐘演員連俞涵致詞、金曲音樂製作人柯志豪致詞，現場氣氛相當熱鬧。

主持人：「3、2、1，喵。」文總秘書長李厚慶、新活水雜誌總編輯黃麗群等人，擺出貓咪POSE，化身一隻隻"大貓咪"，歡慶迎來新活水雜誌復刊後的第50刊。文總城南空間內，擺出歷次出版的刊物、散文詩籤牆、石虎漫畫，還有傳統舞龍舞獅面具、虎頭帽等等，串聯全台各地的文化能量，將紙本雜誌具現化，變成實體展出。

"2025新活水樂園"盛大開幕。（圖／民視新聞）

漫畫家阿寶灰灰：「這一個故事的構想，其實是來自石虎豆棗，經歷了很多災難，但還是有辦法好好的活下來，養牠的小孩，(漫畫)名字會取叫"常在森林"，是希望牠們可以一直在山林。」音樂製作人柯志豪：「(新活水第50刊)它裡面有很多，關於神明的坐騎，我剛剛看了我覺得這很吸引人，演出的會比較有帶一點傳統說書，我會講一些生活中的故事。」不只找來金曲音樂製作人柯智豪，擔任周末活水市集的表演嘉賓，身兼作家的金鐘女演員連俞涵，也特地撥空前來，與三五好友們一邊觀展、一邊DIY畫畫。

新活水雜誌歡慶復刊50刊 「2025新活水樂園」盛大開幕

演員連俞涵。（圖／民視新聞）

演員連俞涵：「我們常常日常生活中，習以為常的事物，我們其實好像突然會覺得太熟了，所以我們沒有在好奇，沒有在對這件事情再產生提問，但是我每次在翻新活水的時候，我都會全新有一種，全身通暢的感覺。」為期11天的新活水樂園活動，邀請國人共襄盛舉，一同體驗充滿台灣味的文化饗宴。





