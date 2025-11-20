「新活水」復刊邁50期 紀念展雜誌摘句帶回家

（中央社記者王寶兒台北20日電）「Fountain 新活水」自2017年重新發行至今，邁入復刊第50期，文總即日起推出紀念展覽，從逾1500篇文章中精選摘句，讓民眾抽取帶回家，22日並推出一日市集邀大眾共襄盛舉。

中華文化總會於1991年出版「活水」雙週報，並於2000年停刊。2005年改版為雙月刊的「新活水」雜誌創刊，2016年暫停實體刊物發行，轉向數位平台；直到2017年9月再以「Fountain 新活水」之名展開新頁，重新發行實體刊物至今。

文總今天舉辦開展記者會，文總秘書長、「Fountain 新活水」發行人李厚慶表示，在數位時代做雜誌是被很多人視為很傻的事情，但每期雜誌的溫度，以及對台灣多元文化的傳遞，在一群人努力下，做雜誌變成很浪漫的一件事情。

李厚慶說，如今復刊邁入第50期很感動，在這期間，「Fountain 新活水」曾獲得金鼎獎、金點設計獎，及曾入圍卓越新聞獎等肯定，每次上架更是能在出版排行榜中搶進前3名，50期並不簡單，這是個階段，更是個開始。

曾受邀為「Fountain 新活水」撰文或繪圖的創作者今天也到場觀展，包含作家馬世芳、插畫家洪添賢、音樂人柯智豪、演員連俞涵等。馬世芳說，「Fountain 新活水」編務團隊不大，但擁有整合的強大能力，還充滿怪點子，讓人看到標題就想翻閱，而打開後也不曾讓人失望。

連俞涵認為，「Fountain 新活水」就像是時間的相簿，永遠不會過期。她記得兒時看媽媽訂閱「讀者文摘」，她近年在拍戲時看到劇組在現場擺設1本「讀者文摘」，那些過往日期有了意義，而「Fountain 新活水」也會如此，能帶領讀者往返於不同時空。

「Fountain 新活水」復刊50期紀念展打造「新活水樂園」展場，以復刊第50期的當期主題「大貓咪」延伸展場設計、視覺等，回首刊物歷程與內容，其中「互動籤詩區」讓民眾可抽出曾刊載於雜誌的隻字片語帶回家。

「新活水樂園」展今天起於文化總會城南空間展出至30日；「活水市集」將在22日中午12時起於文總及周邊場域舉辦。（編輯：吳素柔）1141120