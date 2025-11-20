《新活水》復刊 50 期 文總推出特展與市集

文化總會出版《Fountain 新活水》雜誌復刊發行第50期，推出展覽、市集等活動

由中華文化總會出版的《Fountain 新活水》雜誌，今年以「大廟口」、「大開市」、「大畫家」、「大樂團」、「大普度」五大主題冒險為章節，正式迎來復刊後第 50 期。文化總會自即日起至 11 月 30 日在城南空間及周邊場域推出「新活水樂園」系列活動，規劃展覽、市集、對談與演出等多元內容，帶給民眾充滿活水精神的多感官文化體驗。

文化總會秘書長李厚慶表示，在數位時代，紙本雜誌以更具溫度的文字記錄臺灣多元文化，每一期《新活水》都值得長久保存。《新活水》自 2017 年復刊至今已發行 50 期，近九年來陸續獲得金鼎獎、金點設計獎與金漫獎等肯定，銷售表現亮眼，這些成果都歸功於總編輯黃麗群與出版團隊的努力。為歡慶復刊 50 期，文化總會以展覽、講座、市集等形式，邀請民眾走進《新活水》的世界，感受其魅力並持續支持。

總編輯黃麗群表示，第 50 期的《新活水》化身為一隻「大貓咪」，並在特展中以展覽形式呈現雜誌內容。本次展覽以貓咪串連五大展區，回顧從創刊以來的文化軌跡與創作能量。復刊後每一期皆邀請臺灣本土漫畫家創作短篇漫畫，讀者可在漫畫專題展區一次欣賞這些精彩作品。此外，展場特別設置「互動籤詩區」，從復刊 50 期以來超過 1,500 篇文章中精選語句，讓讀者親手抽出屬於自己的「活水的話」，在文字與感受中體驗閱讀的延伸驚喜。

文化總會也指出，11 月 22 日限定登場的「活水市集」將集結 20 多個出版品牌、獨立書店與創作者共同參與。現場更邀請作家、漫畫家與民俗文化工作者與民眾交流，並安排講唱活動，讓文字與音樂在同一空間交織。更多活動資訊可上《新活水》臉書粉絲專頁查詢。