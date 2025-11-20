《新活水》復刊50期 展覽、市集熱鬧同慶

記者劉昕翊／臺北報導

由文化總會出版的《Fountain 新活水》自復刊後持續串連臺灣各地的文化能量，今年正式迎來復刊後第50期，化身為一隻「大貓咪」，且為迎接彌足珍貴的里程碑，即日起至30日在文化總會城南空間及周邊場域推出集結展覽、市集、對談與演出的年度特別企劃，盼和大眾一同跑跑跳跳，穿梭在以閱讀為核心的「新活水樂園」。

規劃4大面向 發想雜誌未來模樣

創刊逾20年的《Fountain 新活水》，自2017年復刊，今年正式迎來復刊後第50期「大貓咪」，且為歡慶復刊50期，規劃特展、對談、演出等4大面向，邀請大家一同想像未來雜誌的模樣，並於昨日舉辦活動開幕記者會，由文化總會秘書長李厚慶、總編輯黃麗群、作家連俞涵等人出席，共襄盛舉。李厚慶表示，在數位時代裡堅持製作紙本雜誌是件很「傻」的事，但雜誌獨有的溫度，以及其對於臺灣多元文化的推廣能力，卻是其他媒介所望塵莫及，也正因如此，做雜誌同時也是一件非常「浪漫」的事。

其中，「新活水樂園」特展以展覽形式實體化雜誌內容，精選歷期封面故事與固定專欄，包括「21世紀臺灣文化關鍵字攝影計畫」與漫畫專題「書櫃中的旅人」、「虎．常在森林」等，透過5大展區呈現《新活水》從創刊以來的文化軌跡與創作能量，其中，最吸引人注目的「互動籤詩區」，是從雜誌復刊50期以來，超過1500篇文章的文字中，挑選出有趣又引人共鳴的金句，讓讀者們能親手抽出專屬自己「活水的話」。

特展精選歷期封面故事與固定專欄與漫畫專題，透過5大展區呈現《新活水》從創刊以來的文化軌跡與創作能量。（記者劉昕翊攝）

由文化總會出版的《Fountain 新活水》自復刊後持續串聯臺灣各地的文化能量，今年正式迎來復刊後第50期，化身為一隻「大貓咪」。（記者劉昕翊攝）