新海瓦斯歡慶60週年 用戶突破38萬戶

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新海瓦斯歡慶六十週年，用戶突破38萬戶。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕新海瓦斯(9926)今日舉行六十週年慶，包括董事長林坤正、總經理伍啟豪，以及前董事長吳東進、所有董事，瓦斯同業董總座舉行「氣通萬家，榮耀六十」慶祝晚會。林坤正表示，新海瓦斯從服務僅有9戶家庭開始出發，歷經六十年的努力與耕耘，如今服務用戶已成長至約38萬戶；管線長度也從最初的3.7公里，延伸至今日的903公里。

他也說，這些不只是冰冷的數字，更代表著新海瓦斯六十年來肩負的責任與使命，將象徵溫暖與希望的藍色火種，從三重點燃，帶到板橋、新莊，再延伸至新竹，陪伴無數家庭走過每一個重要時刻，為好好照顧所有員工，宣布每位員工加發2個月榮耀獎金。

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吳東進致詞時指出，1975年家父吳火獅從台北區合會買下新海瓦斯股權後，這數十年來，新光也成為新海瓦斯公司最堅實的股東之一，他於1986年10月至1996年10月也擔任新海瓦斯董事長整整10年，在職期間推動新海瓦斯公開發行，更進一步成功掛牌上市，目前用戶數已達約38萬戶，去年每股稅後盈餘(EPS)2.68元，深感欣慰與驕傲。

他特別表示，因應醫療機構對電力穩定與淨零轉型的雙重需求，位於陽明山瓦斯營業區內的新光醫院率先全國，透過安葆國際引進德國1000KW瓦斯發電機與吸收式冰水主機，建構以天然氣為基載電力的分散式能源系統，節能減碳、充分展現綠色能源的電力韌性，系統兼具經濟與環保效益，建置費用5000萬元，每年節省約700萬元，預計7年即可回收，除每年可穩定減少70公噸的碳排放外，更能實質增加陽明山瓦斯1500萬元的瓦斯費收入。

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