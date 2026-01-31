新海瓦斯、新瓦投資捐50萬快篩劑 助新北警打擊毒駕

新北市警察局長方仰寧、刑事警察大隊大隊長黃國師、新瓦投資楊朝凱總經理、新海瓦斯伍啟豪總經理及新瓦投資蕭中維經理共同合影留念。(新北市刑警大隊提供)

記者蔡琇惠／新北報導

為了強力打擊毒駕犯罪威脅並守護市民交通安全，新海瓦斯股份有限公司與新瓦投資股份有限公司展現企業社會責任，攜手捐贈價值新臺幣五十萬元「毒品唾液快篩試劑」。捐贈儀式於新北市警察局週報公開舉行。局長方仰寧於致詞時感性表示，這份來自民間的溫暖支持，不僅是執法上的利器，更是對基層同仁最實質的鼓勵。

警方表示，以往第一線員警攔查毒駕時，辨識難度高且耗時；此次獲贈價值新臺幣五十萬元「毒品唾液快篩試劑」能讓員警在執行路檢攔查時，即時進行初步篩檢，大幅提升警方取締毒駕的執法能量與精準度，縮短現場等待檢驗的時間，並移置保管車輛達到人車分離的效果，有效防止潛在事故發生。

在打擊毒駕方面，新北警一一四年九月五日至十二月三十一日已查獲毒駕件數一千二百二十件，查緝成效斐然，今年度將持續擴大打擊取締。新北警呼籲，《道路交通管理處罰條例》第三五條規定，駕駛人經唾液快篩呈毒品陽性者，將處新臺幣三萬元以上、十二萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年至二年；若駕駛人拒絕接受快篩，將處十八萬元罰鍰並吊銷駕照，同時仍將依刑事程序採尿送驗，不因拒測而免除法律責任。

新北警再次感謝新海瓦斯與新瓦投資股份有限公司的義舉。透過「公私協力」的典範全力維護市民的交通與生命財產安全，誓言打造新北市為「無毒家園」。此舉將大幅提升第一線員警在路檢現場的檢驗能量，展現新北警「毒駕零容忍」的鋼鐵決心。