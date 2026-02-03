新海誠經典真人化！《秒速5公分真人版》細節滿滿 日本票房亮眼

《秒速5公分真人版》由奥山由之執導，是新海誠作品中首部真人化的電影。（UIP提供）

2月即將在台上映的《秒速5公分真人版》，是首部改編自新海誠作品的真人版電影，原作動畫電影2007年在日本累積7億日圓票房，這次真人版去年10月在日本也表現亮眼，日本累積票房突破23億日圓。

導演奥山由之表示，他最緊張的時刻，正是與新海誠的首次會面。新海誠對他說：「（同樣身為創作者）我把你當成一位競爭對手。」這句話給了奥山極大的鼓勵。奥山回憶：「他彷彿在告訴我們，身為創作者、身為電影團隊，可以全然相信自己，放心去創作一個不被原作框架束縛的作品。他的話像是溫柔地在背後推了我們一把，也帶給我們很大的自信。」

《秒速5公分真人版》描述一段美好的感情，終究還是只能成為回憶。（UIP提供）

面對問世超過18 年，至今仍深受廣大粉絲愛戴的原作，這份壓力依然沉沉地壓在奥山肩上。為了不辜負大家的心意，劇組展開了一段繁瑣到令人驚訝的前製準備期。首先，出於對原創作者團隊的敬意，團隊將動畫中的攝影運鏡全部列表、分類並統計，整理成一份長達 132 頁的資料；接著徹底分析拍攝角度、畫面構圖、人物位置，以及其中蘊含的創作意圖，並盡可能重現那些應該沿用的元素。

開拍前約五個月2024年3月，奥山強烈希望能提前與主演的松村北斗會面。在那次會面中，松村主動提出「如果能更了解遠野貴樹是怎樣的人，也許會幫助我很多。」此外，態度謙虛的松村也讓奥山深受激勵，他表示：「過去我參與的作品受到大家好評，但那都是受惠於導演的指點，與團隊一同努力完成的結果。所以希望這次能一起投入比導演心中預想還要多三倍以上的努力。」

奥山導演笑說：「聽到這句話，我當下覺得那我得投入三十倍的努力才行。」從那天起直到開鏡前的拜拜日，他親自編寫了一本多達 110 頁的手冊，內容涵蓋導演自述、原作與時代背景解說、角色在不同年齡層階段的分析以及各個角色所需的專業領域資料等。製片佐野大也親自製作傳達作品氛圍與風格的「情緒板（Mood Board）手冊」。

當這些厚重的製作資料印刷好發給演員時，大家都很驚訝，表示從沒遇過這樣的準備方式。松村北斗說：「有時候我會害怕自己是否能追上那份熱情。但在一同準備的過程中，我逐漸相信只要跟隨著奥山導演，一定能順利迎接開鏡。即使單就電影創作而言，不論是對表演的想法，還是那份值得信賴的態度，我真的覺得能與他合作太好了。」奥山導演也透露，松村的這番話，在拍攝期間始終支撐著自己，成為他不斷前行的重要原動力。

