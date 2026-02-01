新淫魔檔案出爐！13歲少女指控川普性侵 美國司法部回應了

美國總統川普（左）從政前，有一段時間常和淫魔艾普斯坦（中）交際。路透社



美國司法部在週五（1月30日）又釋出一批多達300多萬頁的淫魔艾姆斯坦案檔案，其中一份匿名女子的指控表示，她13歲就遭美國現任總統川普奪去童貞。美國司法部則強調，這些文件包括許多「不實指控」，假如是真的，早就在總統大選中被用來當成攻擊川普的武器。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在其中的文件中，依照美國司法慣例隱匿其名的「某女」（Jane Doe），在提出的法律控訴中指控，川普在她年僅13歲時，就在艾普斯坦的安排下性侵她。

美國司法部在發布這些文件的新聞稿中提到說：「部分文件包含在2020年大選前夕提交給聯邦調查局（FBI）、針對川普總統的虛假且煽動性指控。需明確指出，這些指控均毫無根據且內容不實；如果這些說法具備任何一絲可信度，它們肯定早就在過去被當作攻擊川普總統的武器了。」

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）週五在釋出這批文件的記者會中強調，白宮對於愛普斯坦調查相關文件的審查工作「毫無監督權」。

布蘭希說：「讓我講清楚，他們與這次審查完全無關，他們對這項審查沒有監督的權責。他們並未指示本部門該如何進行審查、該尋找什麼、該遮蔽什麼或不該遮蔽什麼。」

川普本人在週六（1月31日）回應說：「我本人還沒看過內容，但一些非常重要的人士告訴我，這不僅洗清了我的嫌疑，而且結果與某些人所期待的完全相反。」

