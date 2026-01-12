新混血男神！趙雨凡「雙排扣西裝」帥出新高度 一夕衝熱搜網狂喊：想嫁

娛樂中心／唐家興報導

趙雨凡、金唱片頒獎典禮、長版西裝關鍵字，近日在社群平台瘋狂洗版！韓國《第40屆金唱片頒獎典禮》10日在台北大巨蛋完美落幕，這場跨海盛事星光熠熠，除了怪物男團CORTIS霸氣奪獎，台籍混血成員趙雨凡（James）更憑藉「神級穿搭」一夕爆紅，完美比例撐起難駕馭的長版西裝，帥到直接衝出粉絲圈。

【金唱片首度海外登場 CORTIS直接封最佳新人】

本屆金唱片首度移師海外就選在台北，話題度爆表。韓國新生代怪物男團CORTIS憑藉全球紅爆單曲《GO!》，毫無懸念抱回「最佳新人團體獎」，更由樂壇天后蔡依林親自頒獎。頒獎瞬間星光閃爍，不僅象徵新生代勢力的崛起，這場「台韓交流」的世紀畫面也讓全場尖叫聲不斷。

廣告 廣告

CORTIS成員趙雨凡（左）、安乾鎬（右）與蔡依林（中）驚喜合照。（圖／翻攝自IG @cortis）

【趙雨凡20歲就把大場面撐住】

在星光閃閃的團體中，年僅20歲的台籍混血成員趙雨凡格外引人注目。他不僅擁有深邃五官，面對大巨蛋萬人場面更是台風穩健。典禮後，他驚喜曬出與蔡依林的合照，更與人氣男神許光漢同框，兩大男神站在一起的畫面太唯美，讓「趙雨凡是誰」關鍵字瞬間衝上熱搜榜。

CORTIS成員趙雨凡（右）、安乾鎬（左）與許光漢（中）同框合影。（圖／翻攝自IG @cortis）

【長版西裝成最大亮點 比例好到不像真人】

而這次討論度最高的莫過於他的穿搭。趙雨凡大膽挑戰難度極高的長版西裝，搭配俐落的雙排扣剪裁，不僅不顯累贅，反而完美襯托出他的身材比例，讓網友紛紛狂讚：「根本是從時尚雜誌走出來的建模臉」。

趙雨凡大膽挑戰難度極高的長版西裝，搭配俐落的雙排扣剪裁，讓網友紛紛狂讚。（圖／翻攝自IG @james.cortiis）

【雙排扣＋冷感氣質 一站出來就贏了】

時尚圈專業人士分析，趙雨凡能在一眾新人中脫穎而出，關鍵就在於他「撐得起衣服」。長版西裝若身高不夠極易顯老，但趙雨凡憑藉冷冽的貴族氣質，將雙排扣的結構感穿得層次分明，搭配他高冷的眼神，那股「冷感帥氣」讓不少路人網友也紛紛入坑。

時尚圈專業人士分析，趙雨凡能在一眾新人中脫穎而出，關鍵就在於他「撐得起衣服」。（圖／翻攝自IG @james.cortiis）

【粉絲圈外也在瘋 直接變時尚討論】

這股「趙雨凡熱潮」早已燒出粉絲圈，各大穿搭帳號、時尚編輯紛紛轉發他在金唱片的造型分析。有網友幽默留言：「本來是去看頒獎的，結果被他的西裝帥到狂按回放」、「這穿搭真的連男生都會忍不住多看兩眼」。

這股「趙雨凡熱潮」早已燒出粉絲圈，各大時尚編輯紛紛轉發他在金唱片的造型分析。（圖／翻攝自IG @james.cortiis）

【新生代偶像黑馬 時尚圈開始點名】

從金唱片一戰成名，到與蔡依林、許光漢等巨星同框，趙雨凡不僅證明了舞台實力，更靠著出眾的穿搭品味全面出圈。各界看好這位「長腿男神」將成為新生代偶像中，最受精品大牌青睞的時尚黑馬，未來發展不可限量。

更多三立新聞網報導

為什麼中國歷代都「不吞併朝鮮」？揭開歷史課本沒說的4個原因

民國年後，蔣介石為何一直未能生育？陳潔如回憶錄：他有梅毒在身

古代嬪妃為什麼大多無法生育？死後遺體訴說了最痛真相

黑龍江驚現「4個太陽」！古書預言大凶之兆？網嚇瘋：后羿快起床

