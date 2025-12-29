新減塑目標！網購包裝納管、6大用品減量、2場域內用禁免洗餐具

環境部今日宣布114至124年新減塑措施。（蔡佩珈攝）

為了減少塑膠污染，環境部過去設定民國114年全面限用、119年全面禁用購物用塑膠袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具的規畫，今日宣布114至124年新減塑措施，將從原本管制4大用品，新增納管網購及零售包裝，並設定6大用品119年減量5％、124年減量10％的目標，也限制連鎖餐飲業及大型企業119年內用不用免洗餐具的措施。此外，明年將推動5大離島冷熱飲外帶自備杯享優惠。

環境部長彭啓明指出，過去4大用品的管制策略就是限制、強化價格工具，努力7年但仍未達標，現在將好的措施延續，並新增納管零售及網購包裝，同時設定石化塑膠減少率，導入循環經濟及產品設計概念，透過公私協力落實減塑。

環境部114至124年管制6大項目為購物用塑膠袋、免洗餐具、一次用飲料杯、吸管、網路包裝及零售包裝，6大管制場所為公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場／市集／夜市、零售通路，並參考歐盟，以113年為基準年設定6大管制項目的一次用石化塑膠產品的減量率，119年減量5％、124年減量10％。

針對零售包裝，循環署長賴瑩瑩說明，民國115年至116年先鼓勵零售通路裸賣、可重複包裝，以及產品、自有品牌包裝友善化，未來鼓勵輕量化、單一材質並使用再生料，另透過法令禁止使用PVC；網購包裝則導入無包裝、最少包裝出貨，並建立使用紀錄與追蹤，導入包裝減量選項。

針對購物用塑膠袋，賴瑩瑩表示，目前環境部在建國花市鼓勵民眾使用專屬花袋、鼓勵自備購物袋、蒐集二手袋供取用，116年擴大至其他活動市集。

免洗餐具則設定2030年內用不用免洗餐具，管制對象為連鎖餐飲業及大型企業。她補充，115年起外送平台設置環保專區，並以「500綠餐盤」評比取代管制，引導外送包裝自主減量，116年大型活動例如音樂祭、公部門活動導入循環容器。

目前連鎖飲料店提供自備飲料杯可享5元優惠，賴瑩瑩指出，未來這項自備優惠將擴及到冷熱飲料店，115年推動5大離島冷熱飲外帶自備杯享優惠，至於本島是否擴大實施，將再與各界討論。

至於塑膠吸管，她表示，未來推廣就口杯取代，包含引導直接喝，不用塑膠吸管，以及其他材質取代塑膠，115年推動業者自主配合替代材質認證制度，116年輔導調整吸管材質。

