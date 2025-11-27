新減稅門檻 單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅

（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院會今天將討論、通過財政部最新減稅措施，包含調高民國115年度免（扣）額以及稅率級距，讓民眾在116年報稅時減輕負擔，換算下來，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。

財政部今天在行政院會報告「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」，根據財政部報告政府將調高115年度免（扣）額，以及115年度的稅率級距等，進一步減輕民眾在116年時報稅負擔。

廣告 廣告

115年度免（扣）額部分是依物價指數調整，財政部指出，反映生活成本，明年免稅額為10.1萬元，提高4000元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額，單身調高至13.6萬元，提高5000元，有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

115年度稅率級距調整部分，則是年所得超過59萬元者，經免稅額、扣除額及課稅級距調整，將減稅2萬元；年所得超過133萬元者，可減稅5萬元；年所得超過266萬元者，可減稅11萬元；年所得超過498萬元者，可減稅21萬元。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

經此調整，116年報稅時，單身租屋自住上班族，年所得64.4萬元免繳所得稅；雙薪家庭租屋自住年所得110.8萬元也免繳所得稅；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下無須繳稅。

此外，三代同堂租屋自住戶，若有1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女的家庭，年所得在218.35萬元也免繳稅，而若屆時修法已經通過，長照扣除額自12萬元提高至18萬元，門檻可望再放寬至年所得224.35萬元免繳稅。

財政部說，政府持續推動租稅減免措施，希望在兼顧財政收入與租稅公平下，持續照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，也鼓勵綠色消費並協助車輛及家電產業，建構優質暖心賦稅環境。（編輯：張均懋）1141127