「新港五夠讚」年度盛會熱鬧登場 超過60家市集攤位在地美食一次吃透透

「新港五夠讚—特色農產品行銷暨社區志工表揚活動」將於12月6日至7日在新港鄉公所前廣場盛大舉行。今日舉辦活動記者會，正式公布活動亮點，宣告冬季最熱鬧的地方嘉年華即將登場，今年更以規模升級、多元體驗與社區連結為核心，打造一場屬於全民的冬日慶典。

記者會由新港鄉立幼兒園帶來活力開場，多位地方貴賓共同出席，現場除展示滿桌農特產品外，也首次亮相以日本飛驒市紫蘇籽製作的「紫蘇籽新港飴」，象徵兩地情誼與文化交流深化，成為現場焦點之一。

今年活動以新港五寶：小番茄、甜椒、洋桔梗、交趾陶、新港飴，等在地農產品為核心，規劃逾60組特色攤位，集結新港農特產推廣、地方特色美食、行動餐車、五寶DIY體驗及互動氣墊遊戲區等，打造適合親子、家庭與旅遊族群的冬季節慶市集。現場也將推出多場舞台節目與美食試吃活動，營造兩天的熱鬧節慶氛圍。

新港鄉長葉孟龍表示，「新港五夠讚已成為鄉內每年最具指標性的農產節慶活動，不僅成功推廣在地農業，也讓更多民眾認識新港的文化故事與生活風貌。今年活動無論在攤位規模、舞台節目、互動性與品牌氛圍上都全面升級，期待吸引更多遊客前來，共同感受新港的熱情。」

此外，今年活動也特別加入跨國教育交流亮點—「新港來相繪‧HIDA有幸福」繪畫比賽頒獎活動。新港鄉與日本飛驒市（ひだしHidashi）自2017年締結姊妹市後持續推動文化交流，本次邀請兩地國中、小學生以「幸福」為題共同創作，得獎作品將於新港鄉與飛驒市交換展出，讓孩子透過藝術看見國際，也深化兩地情誼。

本次活動規劃五大區域，包含舞台表演、草地市集攤位、免費五寶手作體驗、品嘗試吃區及親子氣墊遊戲區，讓走進新港的每位遊客都能吃得滿足、玩得開心，還有機會拿好禮、抽大獎！活動將於12月6日、7日在新港鄉公所前廣場盛大舉行，邀請全國民眾共襄盛舉。更多資訊請關注新港鄉公所官方粉絲專頁。

