新港十八庄送大爐 叩謝平安

伸港鄉福安宮主祠媽祖，自清代起即為地方信仰中心，擁有近百年歷史的「彰化新港十八庄送大爐」，是連結在地及凝聚信仰的重要儀式，二○二○年正式登錄為彰化縣第七個民俗類無形文化資產，成為地方文化的驕傲。昨（十三）日循古禮隆重舉行「伸港福安宮天上聖母收兵、送大爐暨叩謝平安慶典活動」，下午重頭戲由一一四年值年爐主及宮廟︱新港村水尾庄九玄宮暨后湖庄泰興宮，恭送天上聖母與聖大爐回駕伸港福安宮，並由七嘉村文德宮、崙仔頂永安宮接任一一五年聖大爐。彰化縣長王惠美、福安宮主委曾添進、參議柯呈枋與各級民代參與稟告儀式，將在地居民的心願上達天聽，祈求媽祖護佑鄉里平安。

王縣長表示，彰化新港十八庄送大爐這項無形文化資產，由十五村里共十八庄參與，是一年一度的重要宗教盛事。感謝今年擔任「聖先鋒」的汴頭村永慶宮，在上午圓滿完成奉送先鋒回宮繳旨的任務，並由今年的值年爐主宮︱九玄宮及泰興宮恭送天上聖母暨聖大爐回宮。十四日將舉辦「聖大爐交接慶典」，透過香火傳承，讓善男信女能對媽祖過去一年的保佑，展現最虔誠的敬意。

王縣長表示，送大爐慶典除了媽祖祈福外，還有地方代表性的「擔飯擔」等習俗，透過「擔飯擔」可以讓鄉親了解文化歷史及所代表的團結精神，增加地方凝聚力。縣府今年結合教育與文化推廣，由文化局推出了繪本《大爐不見了！》，讓小朋友也能透過閱讀，認識家鄉的歷史文化。

彰化縣文化局表示，「彰化新港十八庄送大爐」活動，充分展現信眾對媽祖的虔誠。縣府除致力於保存文化資產，也進行歷史研究與維護計畫，為了讓珍貴的信仰文化可以實際傳承，縣府今年邀請在地作家與插畫家共同創作繪本《大爐不見了！》。描繪「彰化新港十八庄送大爐」的故事，展現送大爐的活潑一面。期望讓不同世代的讀者，能夠輕鬆理解這項獨特的民俗風貌。