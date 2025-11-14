新港囝仔何宗烈美展 渾然天成

嘉義縣新港鄉西庄村的何宗烈，父母親務農，是個道道地地的【新港囝仔】，畢業於文昌國小、新港國中，新港人濃厚的文教氣息、媽祖廟的廟會活動、光鮮亮麗的彩繪雕塑、交趾陶藝的傳承展現，皆歷歷在目。新港飴伴手禮、在地美食扁魚白菜肉羹、碗粿、鴨肉羹、豬肺、粉腸、大腸…等等，都叫人口水直流！

新港囝仔這個印記，如影相隨，已經陪伴何宗烈征戰大江南北五十幾年；隨著年紀的增長，這份對家鄉特殊的感情反而越加強烈。

何宗烈雖然沒有進入美術專業學校學習，也沒有正式拜師指導，但他從小就熱愛美術，興趣、喜愛加上多年的堅持，使他獨特的美術天賦在成長過程中慢慢展露，渾然天成。

何宗烈表示，他的創作靈感，大多來自於大自然的薰陶，及對生活的體驗和感動，探索著生命歷程的喜怒哀樂。他細膩中不失力量與強度的作品特色展現，將許多不同階段的人生感動表現於畫作之中，這種「非抽象非寫實」的意象風格，帶領著觀賞者進入內在與經驗的互動層次，開啟觀賞者的心靈與作品之間的對話與互動。這種非抽象也非寫實的意象風格，來自於內在的心念所生，是對經歷過的人事物有感而發，是內心深處的基石，更是喜怒哀樂的另一種空間，藏於心中、表現於油彩畫布之上；留下痕跡是將內心的相，雲遊在這天地宇宙萬物之間，快樂的飛翔。