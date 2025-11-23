新港奉天宮 跑出金虎爺

嘉義縣新港奉天宮昨（廿三）日舉辦「跑出金虎爺」全國路跑賽，吸引來自全國各地約六千名熱愛跑步的選手參與，現場氣氛熱烈。嘉義縣長翁章梁也親自到場，與民眾一同熱身，並為選手們加油打氣。

「跑出金虎爺」全國路跑活動旨在提倡全民健康運動，同時推廣虎爺文化信仰。自九十八年起，已連續舉辦十餘年，「金虎爺」的名稱在閩南語中與「真富有」讀音相近，象徵著吉祥與富貴，主辦方希望藉由活動，為現場民眾帶來好運與祝福。本次路跑賽分為十二點五公里組及五公里組，並且獲得在地出身的企業家黃文亮先生(耕興股份有限公司董事長)的熱心支持，贊助公司股票一張作為摸彩活動頭獎。黃董事長今天也親自蒞臨，與選手們交流。

翁章梁看到現場人山人海，深感欣慰。他認為，願意在清晨參與活動的民眾，都是真正熱愛運動的人，並強調培養運動習慣不易，只要養成習慣，便能有效保障基本健康。翁縣長表示，「跑出金虎爺」全國路跑賽已成為當地盛事，無論是本地居民，還是來自全國各地的選手，都齊聚一堂。他期許這項活動能為嘉義的未來注入活力，並希望選手們能夠「跑出台灣的希望，跑出嘉義轉型的未來」。