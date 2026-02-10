新港媽神旅行特展 回顧開臺媽祖三十年行動足跡

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】新港奉天宮「媽神旅行特展」於2月10日上午10時在奉天宮二樓正式開展，展期至4月26日止。展覽以「行動中的信仰」為主軸，透過豐富史料與影像，回顧近三十年來開臺媽祖如何一步步走出廟埕，跨海、登峰、走向世界，展現臺灣民間信仰深具韌性且與時代同行的文化能量。

新港奉天宮「媽神旅行特展」開展，展期即日起至4月26日止。(圖／記者邱嘉琪攝)

奉天宮董事長何達煌表示，此次特展規劃八大展區，完整呈現開臺媽祖近三十年來的行動足跡。自1996年兩岸局勢緊張之際，信眾請示媽祖出巡，開臺媽祖首度跨越黑水溝，巡行臺灣本島及澎湖、金門、馬祖等離島，將香火與平安符送至前線官兵手中，以信仰力量安定軍心民心，成就臺灣宗教史上跨海遶境的歷史紀錄。

「開臺媽祖號」於日月潭祈福泳渡。(圖／記者邱嘉琪攝)

展覽也呈現開臺媽祖走入教育與社會的多元實踐。奉天宮曾陪同新港藝術高中畢業生攀登玉山，將藝術教育、生命教育與信仰精神融合，在臺灣最高峰留下青春與文化交會的珍貴畫面。2011年建國百年之際，新港青年徒步環臺25天，推動「百年心香路」，以無炮、無肉、苦行方式，讓信仰從個人祈願走向公共關懷，回應社會不安。

開臺媽祖出巡美國。(圖／記者邱嘉琪攝)

在跨界創新方面，奉天宮打造全臺唯一的媽祖船「開臺媽祖號」，於日月潭國際萬人泳渡中完成祈福泳渡，讓民間信仰走進國際體育盛會，展現多元與共融精神。此外，在臺美僑胞邀請下，開臺媽祖也曾遠赴美國進行文化交流，繞境當日天氣放晴、返臺航班順利避開颱風，為媽祖信仰在國際舞臺上寫下重要里程碑。

臺日宗教交流。(圖／記者邱嘉琪攝)

特展同時呈現近百年的臺日宗教交流歷史，從京都妙心寺的交香情誼，到藝陣與祭典的文化對話，展現信仰跨文化所蘊含的和平力量。近年來，「馨護臺灣・騎島平安」以自行車環島與離島祈福，串聯本島與外島文化，將守護精神轉化為現代行動；而2025年最新策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」，則邀請媽祖與眾神搭乘林鐵走入山林與部落，開創信仰、自然與觀光共生的移動式文化旅程。

曾參與過往媽祖神旅行的董監事們，在照片尋找當年的自己與回憶。(圖／記者邱嘉琪攝)

從黑水溝到太平洋，從玉山之巔到國際舞臺，新港奉天宮開臺媽祖神旅行全紀錄就在此次特展完整呈現，董事長何達煌邀請全國民眾來嘉參與台灣燈會的同時，也能一起來新港奉天宮參拜、看展，體驗在地的人文風情與宗教文化。