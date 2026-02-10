「新港媽神旅行」特展 呈現開臺媽祖30年行腳足跡

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義縣新港奉天宮「新港媽神旅行」特展，今（10）日上午於奉天宮二樓開展，展期到4月26日，此次展覽主要，回顧近三十年來開臺媽祖如何一步步走出廟埕，跨海、登峰、走向世界，新港奉天宮開臺媽祖以行動展現臺灣文化能量，作為臺灣民間信仰的重要象徵，長年以行動回應時代需求，從安定人心、撫慰社會，到跨文化交流、連結世界，展現信仰柔韌而深遠的力量。

圖/「新港媽神旅行」特展展期到4月26日，新港奉天宮董事長何達煌（右）與夫人何許春蜜（左）邀請全國民眾前來觀展。記者黃信峯攝

新港奉天宮董事長何達煌表示，本次展覽透過八大展區，回顧近三十年來開臺媽祖如何一步步走出廟埕，走進社會與世界。 從1996年兩岸局勢緊張之際，新港奉天宮信眾請示媽祖出巡，開臺媽祖首度跨越黑水溝，巡行臺、澎、金、馬離島，將香火與平安符送至前線官兵手中，以信仰安定軍民，成為臺灣宗教史跨海遶境的典範。

圖/「新港媽神旅行」特展展期到4月26日，回顧近三十年來開臺媽祖如何一步步走出廟埕，跨海、登峰、走向世界。記者黃信峯攝

開臺媽祖層陪同新港藝術高中畢業生攀登玉山，將藝術教育、生命教育與信仰精神融為一體，在臺灣最高峰留下青春與文化交會的珍貴畫面。2011 年建國百年之際，新港青年徒步環臺 25 天，推動無炮、無肉、苦行的「百年心香路」，讓信仰從個人祈願走向公共關懷，撫慰社會不安。 在跨界創新上，奉天宮打造全臺唯一媽祖船「開臺媽祖號」，於日月潭國際萬人泳渡中完成祈福泳渡，讓民間信仰融入國際體育盛會，展現多元與共融精神。

圖/「新港媽神旅行」特展展期到4月26日，回顧近三十年來開臺媽祖如何一步步走出廟埕，跨海、登峰、走向世界。記者黃信峯翻攝

在臺美僑胞邀請下，出巡美國，開臺媽祖遠赴美國進行文化交流，繞境當日奇蹟放晴、返臺班機避開颱風，更讓媽祖信仰在國際舞臺上創下新的里程碑。長達近百年的臺日宗教交流，也在此次展中呈現，從京都妙心寺的交香情誼，到藝陣與祭典的文化對話，體現信仰跨文化的和平力量。

圖/「新港媽神旅行」特展展期到4月26日，回顧近三十年來開臺媽祖如何一步步走出廟埕，跨海、登峰、走向世界。記者黃信峯翻攝

2019至2020年，「馨護臺灣・騎島平安」以自行車環島及離島祈福，串聯本島與外島文化，將守護精神轉化為現代行動。2025 年最新策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」，則邀請媽祖與眾神搭乘林鐵，走入山林與部落，打造信仰、自然與觀光共生的移動式文化旅程。從黑水溝到太平洋，從玉山之巔到國際舞臺，新港奉天宮開臺媽祖以一次次行動，書寫臺灣信仰文化與時代同行的動人篇章。

