新港媽神旅行！30年行腳不歇 開臺媽祖用信仰擁抱世界

回顧30年來奉天宮媽祖出巡歷史，「『新港媽』神旅行」特展，展期從即日起到4月26日。（圖：新港奉天宮提供）

嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖30年來出巡國內外近百次，為廣大信眾祈福。廟方整理其中多場重要行程推出「『新港媽』神旅行」特展，展期從即日起到4月26日。引領信眾回顧30年來，開臺媽祖如何走出廟埕、跨越海洋，用信仰擁抱世界，展現臺灣深厚的宗教文化能量。

新港奉天宮近年來多次與日方交流互動，從交香到祭典對話，也在展覽中呈現。（圖：龐清廉攝）

30年前也就是1996年兩岸情勢緊張之際，新港奉天宮信眾請示開臺媽祖後，展開跨海巡行臺、澎、金、馬行程，將平安符送到前線官兵手中，成為宗教史上重要的跨海遶境。之後，『新港媽』還曾陪伴年輕學子攀登玉山；建國百年，帶領新港青年徒步25天環臺，以「百年心香路」回應社會；更打造全臺唯一的「開臺媽祖號」，在日月潭萬人泳渡中祈福，讓宗教與國際體育接軌。

廣告 廣告

近幾年，新港開臺媽祖還參與了「馨護臺灣・騎島平安」自行車祈福，以及「阿里山神旅行・抵嘉」等出巡，帶領眾神走入山林部落，讓信仰、自然與觀光連結。此外，媽祖也曾應邀前往美國進行文化交流，締造難忘的海外巡禮；與日本長年累積的宗教互動，從交香到祭典對話，也在展覽中完整呈現。

新港奉天宮董事長何達煌邀民眾觀看「新港媽神旅行」特展，感受宗教信仰深厚文化能量。（圖：新港奉天宮提供）

新港奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮作為臺灣民間信仰的重要象徵之一，長年以行動回應時代需求，從安定人心、撫慰社會，到跨文化交流、連結世界，邀請民眾前來觀看「新港媽神旅行」特展，一起見證信仰與時代同行的力量。（龐清廉報導）