新港藝術高中「奉藝聯展」奉天宮開幕 喜迎慶祝創校20週年
（記者黃信峯／嘉義報導）國立新港藝術高中慶祝創校20週年，特舉辦《奉藝聯展校慶特展》，由新港奉天宮與新港藝術高中共同主辦，今(2)日於奉天宮凌霄寶殿2樓舉行開幕典禮，由新港奉天宮何達煌董事⻑及新港藝高任以真校長共同主持，立委蔡易餘、縣議員黃啟豪、鄉長葉孟龍、農會總幹事林雅欣、奉天宮多位董監事、總幹事李進興、誦經團長何許春蜜、新港藝高圖書館主任曾靜雯等貴賓出席，場面熱鬧。
圖/新港藝術高中《奉藝聯展校慶特展》，何達煌董事⻑、立委蔡易餘、縣議員黃啟豪、鄉長葉孟龍、任以真校長、奉天宮多位董監事等合影。記者黃信峯攝
新港奉天宮何達煌董事⻑表示，今天是個充滿藝術氣息與感動的日子，國立新港藝術高中創校二十週年與奉天宮聯合舉辦《奉藝聯展校慶特展》，眾所周知，二十年來，新港藝高秉持著「藝術扎根、文化傳承」的教育理念，培育無數優秀的藝術人才，為地方注入創意與活力。這次的聯展，不僅是校慶的亮點，更是學生們用心創作的成果展現，每一件作品都蘊含著青春的熱情與對藝術的執著。
圖/新港奉天宮何達煌董事⻑、新港藝高任以真校長(左1)合影。記者黃信峯攝
何董事⻑指出，奉天宮與新港藝高的合作更是我們深感榮耀的使命。我們相信，藝術不只是美的呈現，更是凝聚社區、連結世代的重要力量。看到這麼多充滿創意的作品，我深深感受到新港藝高的教育成果，也對未來充滿期待，願新港藝高在未來的歲月中，繼續發光發熱，成為台灣藝術教育的典範。
圖/新港奉天宮何達煌董事⻑(中)立委蔡易餘(右1)、新港藝高任以真校長(左1)參觀作品。記者黃信峯攝
縣議員黃啟豪表示，新港藝術高中創校二十週年，結合奉天宮舉辦《奉藝聯展校慶特展》，在這個充滿創意與感動的空間裡，我看見了台灣藝術教育的希望，也看見了青年學子對美的追求與對未來的想像。新港藝高不僅是藝術的搖籃，更是地方文化的推手，讓藝術走入社區、走入人群，讓更多人感受到藝術的力量。祝福《奉藝聯展校慶特展》圓滿成功，也祝福新港藝高在下一個二十年更加耀眼、更加精彩！
圖/新港藝術高中任以真校長(左３)、縣議員黃啟豪（右２）與策展人傅樂婍等合影。記者黃信峯攝
新港藝高任以真校長表示，感謝奉天宮長期致力支持並推廣文化與藝術，本次展覽呈現新港奉天宮與新港藝術高中二十年來攜手合作的珍貴史料，並同步展出由藝高學生策劃、以藝術視角關懷社會議題的「移工藝術展」。這場融合信仰、藝術與多元文化的展覽，不僅見證地方社群與學校共同深耕的成果，更象徵新港藝術高中二十年來在藝術教育的路上，最動人且最具意義的里程碑。
圖/聯合策展人傅樂婍（左）與郭佩佩（右）合影。記者黃信峯攝
《奉藝聯展》於新港奉天宮凌霄寶殿2樓展出，自即日起至12月31日止。歡迎大家共襄盛舉，一起見證這段溫馨動人的旅程。
