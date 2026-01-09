新港藝高傅樂婍同學以「特殊選才」管道 錄取陽明交通大學

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】國立新港藝術高中今(9)日再傳捷報，三年級學生傅樂婍，憑藉藝術連結社會議題，正式錄取國立陽明交通大學百川學士學位學程，成為新港藝高數位音樂科技實驗班首位經由「特殊選才」管道，進入台灣頂尖大學的學生。

新港藝高表示，傅樂婍同學具備卓越的語言表達與多媒體創作能力，高一以嘉義縣國語演說特優代表參加全國賽，並以藝術連結社會議題，召集同學加入關懷獨居長者的行列，以阿蓮阿嬤的生命故事拍攝紀錄片《農場相放伴》，獲嘉義縣文化觀光局辦理文化部推動地方影視小水花計畫第一名。自高一下展開移工議題行動，獨自北上訪談移工樂團，以音樂創作、繪本與教育遊戲推廣多元文化。高三策劃《微光．那群我們沒有看見的人》校內、外移工展，運用聲音地圖與多媒體裝置深化社會對議題的理解，充分展現跨域整合與實踐力。

新港藝高指出，樂婍高二時，以移工主題《Warmth from Southeast Asia》創作英文繪本獲得國立公共資訊圖書館114年圓夢繪本平台典藏，此外，她也整合來自不同背景校內新移民子弟共同完成展覽與影像製作，深受校內師生及校外社群團體肯定。因為家中經營飲料店，樂婍參與美食節擺攤，在新港魅力商圈的支持下推廣自創品牌飲品，今(114)年更獲選「青年百億海外圓夢計畫」。樂婍同學具備關懷社會的行動力與領導能力，以創意推動群體合作，已在校園及地方社群中發揮正向示範作用，展現「橋樑建構者」精神，與陽明交大百川學士學位學程「音樂藝術設計與多媒體」之核心精神高度契合。

藝高說，傅樂婍同學自新港國中畢業後，選擇就讀新港藝術高中，善用學校小班教學、教師專屬指導的資源優勢，爭取進入理想大學。在師長的全力協助下，樂婍成功通過陽明交通大學、中正大學、中山大學「特殊選才」升學管道的層層考驗，寫下創校以來同時榮獲三所頂尖國立大學錄取的優異紀錄。未來進入百川學程，樂婍將在音樂藝術與設計領域持續學習，並與百川各類人才進行跨域整合研究，創造更多助人之可能性，同時規劃雙主修人文社會學系，透過多媒體與傳播媒介提升社會議題能見度。她希望回到成長的家鄉新港，從事地方創生與藝文工作，以創作與紀錄書寫土地故事，回饋培育她的家鄉學校，延續在地文化與社會價值。

新港藝術高中任以真校長表示，「成就學生」是新港藝高始終不變的教育目標，孩子的成就是教師和行政團隊一分耕耘、十分血汗、百分投入的結果。未來將傾力打造「量少質優‧幸福學習」的環境，讓藝高孩子三年後成為更好的自己，在高中求學階段譜出人生美好的詩行，邁向燦爛的未來！