新港藝高創校20周年 藝文展演結合社區踩街

國立新港藝術高級中學以「迎眺二十 藝展宏圖」為主題舉辦20週年校慶活動／翻攝照片





國立新港藝術高級中學慶祝創校20週年，在14、 15日以「迎眺二十 藝展宏圖」為主題舉辦系列慶祝活動，包括「鄭淑琴・何宗烈藝文聯展」、交響樂團弦樂五重奏演出及「敬迎新藝媽師生踩街」，邀請校友、家長及社區民眾參與，共同見證新港藝高在學術與藝術領域的深耕成果與永續發展。

校慶系列活動今天上午在校內大草坪舞台揭開序幕，由全校師生以創意進場象徵傳承精神與青春活力。緊接著進行「鄭淑琴・何宗烈藝文聯展」開幕典禮，展現校內外藝術交流與創作能量，呼應20年來新港藝高對藝文教育的持續投入。下午則安排國立臺灣交響樂團弦樂五重奏演出，為校慶增添莊重與藝術厚度。此外，校內亦安排校史室巡禮、班級拔河與師生大隊接力等精采活動，帶領參與者回顧校史、感受20年校風傳承。

廣告 廣告

15日第二天活動將藝術能量擴展至社區，上午將由校內師生在新港奉天宮前舉行「敬迎新藝媽師生踩街」，以藝術展演連結在地信仰文化，象徵新港藝高與社區共同成長、相互支持的情感。此外，由新港藝高也與嘉義縣政府毒品危害防制中心及南投家長會長協會合作辦理，同步推出「反毒歌曲」演出，呈顯學校重視學生品格、法治與全人教育的精神。現場也將舉辦園遊會與學生才藝展演，營造社區共學、共好的校慶氛圍。

新港藝術高中校長任以真表示，創校20週年是學校重要的歷史節點，象徵辦學成果的累積，更象徵站在新起點上展望未來。學校將持續秉持「學術雙軌、數藝創價」的教育理念，打造兼具人文素養與國際視野的學習環境，培育下一個世代的全方位人才。

新港在地企業家兼藝術家何宗烈致贈一幅作品給新港藝高／翻攝照片

更多新聞推薦

● 臺北跨年卡司第二波揭曉！ 蔡健雅、李千娜獨家獻唱