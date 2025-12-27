新港藝高師生應邀以新媒體藝術裝置 參與321 Party！嘉義潮流節

國立新港藝術高中師生共創新媒體藝術裝置，參與「320+1嘉義市城市博覽會」B2 主題展區「宜居城市」。（圖/新港藝術高中提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】國立新港藝術高中應邀以STEAM跨域實踐為核心，師生共創新媒體藝術裝置，參與「320+1嘉義市城市博覽會」B2 主題展區「宜居城市」，【321 Party！嘉義潮流節】活動。展期自12月25日至今（27）日，展出地點位於嘉義市檜意森活村大草皮，邀請民眾在夜間藝文活動氛圍中，一同感受師生結合科技與城市生活交織新媒體藝術裝置。

新港藝高表示，本次展出作品以檜意森活村場域歷史脈絡，結合山型結構為主要造型，建構出嘉義山林意象的藝術想像，並透過鏡面反射映照城市景觀環境，呈現自然、人文與科技間對話。作品也運用多元材質能隨天氣、光線與日夜變化，展現豐富且動態的視覺風貌。

新港藝高指出，在教學設計上，本次創作歷程為STEAM跨域實踐課程，學生於美術課程中參與藝術設計與製作，STEAM雙語實驗班學生更進一步結合科學與工程思維，運用 Arduino程式設計完成聲感測呼吸光燈互動裝置，讓作品能隨環境聲音產生光影變化；同時透過3D建模與3D列印技術，打造象徵嘉義山林地景的立體裝置藝術。

透過本次展出，新港藝高各班學生不僅以共創藝術創作，並實際應用程式設計、感測技術與數位製造工具，更在創作過程中培養跨域整合能力、問題解決能力與團隊合作精神，充分展現藝術教育結合STEAM教學的實踐成果。新港藝高期盼藉由公共展演平台，讓學生作品走入城市、走向大眾，也讓藝術教育成為連結城市、科技與生活的重要橋梁。

