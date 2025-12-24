新港藝高新二代學生郭珮珮錄取台大社會系 創校首位希望入學佳績

國立新港藝術高中新二代學生郭珮珮（右）憑錄取國立臺灣大學「希望入學」社會學系，成為創校以來，首位經由此管道進入全台最高學府的學生，任以真校長（左）特予鼓勵。

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】國立新港藝術高中今（24）日升學傳捷報，應屆的三年級新二代學生郭珮珮憑卓越的學業表現、深厚的社會人文關懷及力爭上游的堅毅精神，正式錄取國立臺灣大學「希望入學」社會學系，成為本校創校以來，首位經由此管道進入全台最高學府的學生。

新港藝高中表示，郭珮珮同學出生於印尼，母親為新住民，自幼成長於多元文化交融的環境中，家庭背景深深刻劃了她的堅毅特質；母親是家中核心經濟支柱，長年於餐廳擔任主廚辛勤工作；父親則以家庭主夫身份操持家務，讓家庭穩定運轉。儘管經濟條件並不寬裕，珮珮卻在母親身上看見了「只要願意努力，再艱難的環境也能開出希望之花」的典範，這份深刻的家庭支持與榜樣，成為她堅持學習道路的最大動力。

藝高指出，郭珮珮同學在校期間，不僅在課業上名列前茅，更展現了對社會結構的敏銳觀察力。高二時，她與兩位同學以「台灣社會對外籍移工的理解與社會互動現象之研究」為題共同撰寫小論文，透過問卷設計與數據分析，深入探討社會對移工的刻板印象與文化差異。為將研究化為行動，珮珮更與同學協作舉辦「移工工作坊」，並策劃《微光 · 那群我們沒有看見的人》展覽。該展覽先後於本校圖書館及新港奉天宮展出，內容涵蓋音樂創作、繪本製作、街頭訪談及影像紀錄，具體實踐了「藝術回應時代」的精神，讓社會邊緣的聲音能被大眾聽見與尊重。

郭珮珮同學自嘉義國中畢業後，選擇就讀新港藝術高中，正是希望能善用社區高中的資源優勢，爭取進入理想大學。就讀期間，她不僅多次獲得獎助學金，校內師長對她的傑出表現與自律更是給予高度評價。在師長的全力協助下，成功通過台大希望入學的層層考驗，寫下創校新紀錄。除了台大，也透過特殊選才管道，成為國立中正大學法律學系正取第一名，雙喜臨門。

郭珮珮對於即將進入台大社會學系，已規劃未來能透過雙主修或輔修法律學系，深化對社會結構與法律權益的理解。她說：「出身雖然影響起點，但理解與努力能夠改變方向。」未來，她期許能運用法律與社會學專業，投入移工與新住民的人權保障，將自身的成長經驗轉化為推動社會公平前進的力量。

新港藝術高中任以真校長表示，珮珮的成功不僅是個人的榮耀，更證明了在多元與藝術薰陶的校園環境中，學生只要懷抱理想並付諸行動，必能跨越環境限制，翻轉未來。