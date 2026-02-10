新港開臺媽祖真靈驗 官員只收紅包不信神立馬下台

奉天宮何達煌董事長指著一張開臺媽祖到前線馬祖時，董事會成員拜訪某官員的照片說：「媽祖真靈驗」！（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣新港奉天宮開臺媽祖今10日於奉天宮二樓舉辦回顧近30年來，開臺媽祖走出廟埕，跨海、登峰、走向世界的「新港媽神旅行特展」。奉天宮何達煌董事長在導覽時，指著一張開臺媽祖到前線馬祖時，董事會成員拜訪某官員的照片。有所感慨的說，1996年兩岸局勢緊張，我們的信眾請示媽祖同意出巡，開臺媽祖因而首度跨越黑水溝，巡行臺、澎、金、馬等離島，並將香火與平安符送至前線官兵手中，以信仰安定軍民。

廣告 廣告

何董事長指出，開臺媽祖出巡到前線馬祖，董事會成員拜訪當地的官員，致贈加菜金紅包與香火，那位官員却只收紅包，拒收香火，並說「他不信這個！」。當時何董心裡就想，這位官員可能很快就會被「冰」起來。果不然！出巡隊伍回臺没多久，就傳出那位官員下台的消息。何董說：「媽祖真靈驗」！