新港青農林俊嘉奪嘉義巨大高麗菜競賽冠軍

新港鄉青農林俊嘉（左2）栽種的巨大高麗菜奪得冠軍。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村/嘉義報導

嘉義縣農會三日在朴子市農會舉辦巨大高麗菜決賽，由各鄉鎮市青農選出自家種植巨大高麗菜參賽，來自嘉義縣十八個鄉鎮市青年農民齊聚一堂同場競技，最終新港鄉青農林俊嘉栽培的高麗菜重量高達三十五點二四台斤，奪得本屆競賽冠軍。

各鄉鎮市青農參賽者於相同時間、種植相同作物，在不同地區環境條件栽培，從海拔0至一千五百公尺皆投入種植，以重量較重者做為代表，競賽評分以重量為標準，當天鹿草青農陳惠茹還為高麗菜做創意裝扮，戴上皇冠，趣味十足。

奪冠的林俊嘉說，能培育出高品質的巨大高麗菜，關鍵在於精細的育苗管理與自然友善的栽培方式，期盼透過競賽展現青農專業、創新與努力。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，這次比賽不僅展現嘉義農業豐富成果，也考驗農民對作物生長節奏與田間管理的專業能力，同時為青農提供交流與成長機會。未來縣農會將舉辦更多類似活動，推廣嘉義特色農產品，讓農業成為年輕人投身的光榮產業。

此次活動充滿社會關懷，規劃公益行動，將競賽中栽培出的高麗菜轉化為愛心，運用高麗菜製作成每包一千兩百克的水餃，結合告分會長自發加碼的加菜金，捐贈予六腳鄉安仁家園及東石鄉聖心育幼院及弱勢家庭，讓在地弱勢族群也能在年節前夕感受到溫暖。