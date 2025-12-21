新湖警24小時內火速偵破新豐傷害恐嚇案 嚴正澄清非隨機、無持槍籲民眾安心

【警政時報 林照東／新竹報導】針對12月21日凌晨新竹縣新豐鄉接連發生兩起民眾遭棍棒傷害案件，網路社群平台一度流傳「隨機傷人」、「持槍恐嚇」等不實訊息，引發地方恐慌。新湖警分局今（21）日嚴正澄清，本案為特定感情糾紛引發之尋仇誤傷事件，並非隨機暴力，現場亦無任何槍枝，請民眾安心，切勿轉傳未經查證的錯誤資訊。

警方指出，新湖警分局新豐分駐所於21日凌晨0時30分接獲報案，指新豐鄉紅樹林海邊及池府路一帶，先後發生民眾遭人持棍攻擊受傷案件。分局獲報後高度重視，立即指示偵查隊與新豐分駐所成立專案小組，全力投入偵辦。

警方於案發後迅速鎖定涉案嫌犯，並將許姓男子帶返分局偵辦，全案於24小時內迅速偵破。（圖／新竹縣警察局提供）

警方迅速調閱周邊監視器畫面並過濾車籍資料後，成功鎖定81年次許姓男子涉有重嫌，並於同日通知其到案說明，同時查扣犯案用木棍1支。經警詢後，全案依傷害及恐嚇罪嫌，依法移送偵辦。

警方查扣許姓嫌犯犯案用紅色球棒1支，已斷裂成兩截，確認全案並無任何槍枝涉入。（圖／新竹縣警察局提供）

經查，許嫌係因聽信友人抱怨女友感情糾紛，為替友人「出頭」而駕車前往池府路一帶尋仇，惟因誤認對象，導致現場無辜民眾3人受傷。警方特別澄清兩點重點事實：第一，本案並非隨機傷人，具有明確犯罪動機及特定糾紛背景；第二，現場並無持槍情事，嫌犯僅持木棍攻擊，網路所稱「持槍恐嚇」及「大規模傷人」皆非事實。

新湖警分局表示，近期社會因大眾運輸及隨機攻擊事件，治安敏感度升高，警方除第一時間對外澄清闢謠外，也已責成各分駐、派出所加強轄區巡邏，特別針對人潮聚集處與偏遠景點提升見警率，全力守護民眾安全。

警方強調，法律不容私刑，對任何形式的暴力行為絕對零容忍，必定迅速偵破、依法究辦。同時也呼籲民眾，接獲網路社群未經證實的治安訊息，應主動向官方管道查證，切勿任意轉傳，以免觸法；如遇不法情事，請第一時間撥打110報案，警民攜手共同維護社會治安。

