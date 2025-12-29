「新演員」當了8年！凱薩獎影帝爆紅前竟演過50部片 今身分翻轉順風順水

《格陵蘭雪女》是凱薩獎男星巴斯欽布雍 (左) 迄今演出難得的喜劇冒險電影。海鵬影業提供

曾以警探驚悚片《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎最佳新演員獎、一夕間「爆紅」的法國男星巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），近期在喜劇冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）中化身暖男弟弟羅羅。

片中，他的姊姊柯琳（白蘭雪蓋汀飾）慘遭解雇又被分手，情緒失控回到法國故鄉卻鬧得村民雞犬不寧。護姊心切的羅羅不僅得四處收拾殘局，更力挺姊姊尋找傳說中「雪人」的夢想，與哥哥巴賽爾姊弟三人聯手踏上一場不可思議的極地之旅。

影壇名導之子出身 「新演員」一當就是八年演過50部戲

巴斯欽布雍堪稱「大器晚成」，出身演藝世家的他是法國舞台劇名導吉爾斯布雍之子，更是傳奇非裔歌手約瑟芬貝克的侄孫。雖早在8歲就演出過侯麥的電影，但他並未因此在童星時期大紅大紫，而是在獲得科學學士並環遊世界兩年後，才重回影壇。

2014年他以《上流社會》提名盧米埃獎，卻直到八年後才憑《追兇12夜》拿下凱薩獎最佳新演員。有趣的是，在那段漫長的「新演員」時期，他竟默默演出了四、五十部電影，直到獲獎後才晉升主角。如今每年穩定產出3至4部作品，票房皆創佳績，讓他笑稱現在的生活「一切更順風順水了。」

跨越40度溫差拍攝像拍兩部片 零下20度與素人獵人對戲超震撼

《格陵蘭雪女》由「格陵蘭專家」導演賽巴斯汀貝特貝德執導，巴斯欽布雍在片中貢獻了最點睛的演出。一場他溫柔詢問姊姊：「是否有找到一心追求的『雪人』？」的戲碼，一語點出人們對人生夢想無悔追求的核心。

由於取景橫跨法國侏羅山與北極格陵蘭島，巴斯欽布雍從氣溫攝氏20度的平原一路拍到零下20度的浮冰區，極端環境的挑戰讓他感嘆「像在拍兩部電影」。除了對抗自然環境的嚴苛，他更與當地的素人獵人演員合作，對方展現出頑皮且沉穩的力量，令巴斯欽布雍十分震撼且佩服。《格陵蘭雪女》將於12月31日全台正式上映。



