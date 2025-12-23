新潟同意重啟全球最大核電廠 最快明年1月起供電

當地居民與福島核災撤離民眾聚集新潟縣議會外，在6℃低溫下，約有300人表達反對重啟「柏崎刈羽核電廠」。

52歲的大賀絢子原本是大熊町的農民，核災後搬到新潟務農，她坦言看到重啟的決定，心中充滿恐懼與不安全感。

福島核災撤離民眾大賀絢子說道，「我內心真的感到恐懼，因為那些已經因為福島核災而遭受精神、身體和經濟損失的人們，可能還要面臨再次發生核事故的風險。」

議場內會議正在進行，卻不時傳來抗議吶喊，新潟縣議會22日針對知事花角英世的信任投票，也等同是對重啟核電廠縣進行表決；在53席議員中，由自民黨主導的多數派系投下贊成票，最終以「多數優勢」通過決議，同意重啟柏崎刈羽核電廠。

全球最大的柏崎刈羽核電廠位於東京西北方，距離僅約220公里，自從2011年福島核災後就關閉至今；此後日本已陸續重啟33座可運作核反應爐中的14座，希望減少對進口化石燃料的依賴。

柏崎刈羽將是東京電力公司自福島核災以來，首次重新運轉的核電廠。

東京電力公司發言人高田正勝表示，「我們公司始終抱持堅定決心，決不讓福島第一核電廠那樣的事故再次發生，我們也堅信新潟人民絕不應該經歷這樣的悲劇。

日本目前高度依賴進口燃料，首相高市早苗表態支持重啟核電以強化能源安全；東京電力公司預計最快在明年1月下旬重啟6號機組，單一反應爐恢復運轉就可為東京地區電力供應增加約2%。

東電也承諾，未來10年內向新潟縣投入1000億日圓，只是民調顯示，當地仍有7成民眾對東電的營運感到不安；如何在能源需求與民眾安全感之間取得平衡，考驗政府與業者的智慧。